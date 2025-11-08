天氣》鳳凰面積「好幾個台灣大」！劇烈降雨先北後南 紅到發紫
明（9）日下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨。氣象署指出，下周一（10日）到下周二（11日）受到颱風外圍環流及東北季風影響，東北部地區及大台北、東部山區有局部豪雨等級以上發生的機率；下周三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，降雨趨勢顯示連4天紫紅一片的高雨量。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，鳳凰體型龐大，面積足足有好幾個台灣大。
氣象署預報，明日各地大多為多雲到晴的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起東北季風增強，基隆北海岸、東北部地區及大台北地區轉為局部短暫陣雨；中南部高溫可達30至33度，溫暖微熱，北部及東半部則是27至30度，但各地早晚仍涼，低溫為21至24度，日夜溫差較大。
中度颱風鳳凰今（8）日14時中心位置在，鵝鑾鼻東南方1420公里之處，以每小時32公里速度，向西北西進行，有增強為強烈颱風的趨勢。
下周一到下周二受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，使雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部地區及大台北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。
下周三到下周四（13日）颱風及其外圍環流及東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，下周三颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；下周四隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。
氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，鳳凰持續增強中，已達中度颱風中段班，預計明天可達強颱巔峰狀態，其體型龐大，環流整合超費力，面積足足有好幾個台灣大，甚至能整個罩住菲律賓。
