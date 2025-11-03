天氣》鳳凰颱風估明天生成 恐達強颱離台灣很近

今天持續受東北季風、華南雲雨系影響，北台灣水氣偏多，至中部地區都有零星降雨機率，東北季風周四（6日）起減弱，降雨減緩且氣溫回溫。中央氣象署表示，菲律賓東方海面有一個熱帶性低氣壓TD29，預估明天（5）日就會成颱，將命名為鳳凰；氣象專家林得恩說，鳳凰颱風將達到中颱至強颱之間，且目前部分模擬路徑離台灣很近，將持續追蹤最新動態。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，受東北季風影響，北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨機率，全台感受都偏涼，低溫只有18度左右，中南部白天高溫上看33度，感受微熱；中央氣象署已針對基隆市、台北市及新北市發布大雨特報，提醒民眾出門攜帶雨具。

吳德榮表示，最新模擬顯示，明天至下周日（5至9日）有一波新的東北季風抵達，但只有第一天的水氣較多，周四起水氣減少，僅北海岸、東半部偶有局部零星降雨，氣溫也會逐漸回升，下周一（10日）另一波東北季風影響，迎風面轉雨降溫。

氣象署表示，菲律賓東方海面目前有一個熱帶性低氣壓TD29，預估明天（5）就會成颱，將命名為鳳凰；吳德榮說，最新歐洲、美國系集模式模擬顯示，目前在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29，將在台灣附近北轉，但因時間太過久遠，不確定性還很大，將持續觀察。

林得恩也在臉書指出，TD29所在位置垂直風切低、海面溫度高，有助於未來24小時穩定發展，成颱機會高，且強度會增強為中颱至強颱等級，未來將持續往西北方移動，目前模擬顯示部分路徑很靠近台灣東部，是入秋以來極需關注的熱帶擾動系統。

