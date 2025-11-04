天氣》鳳凰颱風最快明生成！日本預測曝 撲台機率看「這3天」
明（5）日仍受東北季風影響，不過水氣減少，迎風面北部、東半部及恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率高。日本氣象廳分析，關島南方海域上的熱帶性低氣壓（TD29），有可能在明日升格為熱帶風暴（約為台灣輕度颱風），若成颱將命名鳳凰。氣象專家吳聖宇指出，該系統預估順著高壓邊緣開始轉向，有機會接近台灣，時間點可能就落在下周二到四（11-13日）之間。
氣象署預報，明天北部、東半部及恆春半島大致為多雲時陰偶有零星降雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨機率高，雨勢較為持續，而其他地區則為多雲到晴，僅午後在中南部山區有零星短暫降雨；氣溫方面，北部及宜花整日較涼，溫度變化不大，整天介於20至25度之間，而中南部及台東低溫為21至23度，白天高溫仍可來到28至30度，白天溫暖早晚涼。
周四（6日）東北季風減弱，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升；桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。周五（7日）到周日（9日）白天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。
下周日（9日）晚間到下周一（10日）東北季風增強，北部及宜蘭氣溫下降；迎風面水氣增，北部、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區天氣影響較小，仍為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
針對關島南方海域上的熱帶性低氣壓（TD29），日本氣象廳預估，將往北西方向移動，最快可能在明日升格為熱帶風暴（約為台灣輕度颱風）。氣象專家吳聖宇指出，目前的預報資料大多認為TD29未來可能要一路走到呂宋島附近，才會來到太平洋高壓的西端，然後順著高壓邊緣開始轉向，因此在轉向過程中有機會接近台灣附近，時間點可能就落在下周二到四之間，不過轉向的位置、角度等都還有很大的變動性。
