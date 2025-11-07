天氣》鳳凰颱風超巨畫面曝！周一起影響台灣 專家曝2地天氣肯定爛

明（8）日各地大多為晴到多雲的天氣，只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。氣象署指出，下周一（10日）到下周四（13日）是颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率高。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，颱風下周一開始北轉那一段路，一定會逐漸減弱，北部、東部不會沒事，颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定是爛。

氣象署預報，明日只有迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星降雨機率；西半部高溫可達30至33度，東半部則是28至30度，但各地早晚仍涼，低溫普遍為21至24度，日夜溫差較大。

廣告 廣告

第26號輕度颱風鳳凰，今下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2030公里的海面上，向西北西前進，預測下周一會經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢，下周一至下周三（12日）各地雨勢將明顯增多，風浪亦增強。

下周日（9日）白天各地大多為多雲到晴，溫暖微熱，僅基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星短暫雨，晚起東北季風增強，迎風面降雨機率增加。

下周一到下周四是颱風最接近台灣的時候，受東北季風及颱風及其外圍環流影響，各地降雨機率高，下周一迎風面雨勢增，基隆北海岸、宜花、大台北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，留意其可能與颱風外圍環流有交互作用，使雨勢有更加明顯的趨勢，台東及恆春半島有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有降雨機會。

下周二（11日）北部、東半部地區、恆春半島及南部山區有大雨或局部豪雨發生的機率。下周三中南部、花東地區有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及宜蘭有短暫陣雨。下周四颱風減弱並遠離，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨，但颱風的強度及路徑不確定性大，對降雨的影響仍需密切觀察。

廣告 廣告

臉書粉專「台灣颱風論壇」下午分享鳳凰颱風的衛星雲圖，直呼「真的很巨巨！」該粉專也在Threads指出，颱風幾乎一定北轉，下周二到下周三離台灣最近，但颱風下周一開始北轉那一段路，一定會逐漸減弱，不過是和時間賽跑，一定要減弱夠多，減弱程度不夠的話，有可能是中颱等級直接撞進來，北部、東部不會沒事，颱風外圍環流搭上東北季風，天氣肯定是爛。

更多中時新聞網報導

聶雲視訊傳愛 夫妻分隔兩地也幸福

棒球》兩岸兄弟太象 中信育樂：若侵權將反制

NHL》射進生涯900球 奧維奇金寫歷史