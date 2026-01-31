天氣》0度線壓境濕冷4天 下波降溫更猛

今天冷空氣南下，各地越晚越冷，迎風面北部及東半部水氣增多，氣象專家林得恩表示，這波最冷的時間點落在明天至下周二（2月1日至3日）清晨，有機會達到大陸冷氣團等級，從溫度場預測圖來看，850百帕0度線下壓至台灣北部海域；降雨方面，明、後天迎風面降雨明顯，周二逐漸趨緩。此外7日至9日還有一波更強的冷空氣南下，天氣再轉冷。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，新一波強冷空氣預估今晚報到，各地越晚越冷；由於環境水氣增多，濕冷讓人體感更冷，尤其是迎風面的北部及東北部地區。

廣告 廣告

林得恩表示，今晚至明晨中部以北及宜蘭低溫普遍在13至15度，南部及花東地區則在15至19度；若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上的高山，都有零星降雪或地面結冰的機率，提醒民眾前往高山追雪，應留意道路結冰及路面濕滑情形。

根據歐洲數值模式今晨最新模擬結果顯示，這波最冷的時間會落在明天至下周二清晨，強度比上一波冷空氣還強，有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面先濕冷再轉乾冷。

中央氣象署表示，下周三至周五（4至6日）冷空氣減弱，各地大致多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。7日至9日又有另一波冷空氣南下，各地再轉冷；北部及東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

更多中時新聞網報導

美伊緊張汽油漲 95下周衝29元

16億獎勵 春節醫院開診率破7成

《有聲之年》演員化學反應太驚人