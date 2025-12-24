天氣》0度線逼近台灣 明、後天最冷 挑戰強烈冷氣團

今天東北季風增強，北部及東北部氣溫稍微下降，晚上冷空氣南下、水氣增多，桃園以北及東北部地區有大雨機率。氣象粉專表示，明天（25日）耶誕節入冬以來最強的冷空氣報到，且越晚越冷，1500公尺高空0度線接近基隆北海岸，低溫下探10度左右，台北測站預報約13度，已達大陸冷氣團強度，有機會挑戰強烈大陸冷氣團。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今上午發文指出，明天耶誕節越晚越冷，根據歐洲中期天氣預報中心最新預測，明深夜1500公尺高空0度線將接近北海岸，這也是入冬以來最強的一波冷空氣。

粉專說明，這波水氣稍多一些，主要影響北部、東北部地區，預估明晚至周五（26日）上午，北台灣低溫約12至14度，空曠及地勢稍高地區如淡水、林口、平鎮、龍潭等，會再低1、2度，屬於濕冷的天氣型態，中部低溫約13、14度，南部、花東14、15度。

另一氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也表示，這波冷氣團最冷時段在耶誕夜至周六（27日）清晨，預估有明顯冷平流南下抵達台灣，台北測站預報13度，已達大陸冷氣團強度，有機會挑戰強烈大陸冷氣團，各地低溫約11至14度，空曠處及近山區有10至12度低溫，中南部夜間至清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差大。

粉專提醒，因中層水氣偏多，山區普遍有10度以下低溫，2000公尺以上高山將降至0度左右，使地表有結冰機會；3000公尺以上山區更有降雪機率，民眾前往山區賞雪應做好保暖，並在輪胎裝好雪鏈再上山。

