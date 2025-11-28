天氣》12月可能仍有颱風！下周二東北季風增強 北部濕答答

明天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度。氣象署表示，下周二（12月2日）東北季風增強，將一路持續到下周五（12月5日）才減弱。另氣象專家賈新興則稱12月仍有熱帶系統發展的趨勢，有機會發展成颱風。

明白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東低溫約18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著；天氣方面，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，下周日、下周一（30日、12月1日）中層雲系通過，水氣逐漸增多；下周日中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。低溫預測，中部以北、宜蘭及金門、馬祖15~18度，南部、花東及澎湖19~21度。

下周二東北季風增強，下周三、下周四（12月3日、12月4日）東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周二到下周四迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

下周五東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼；迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象專家賈新興則在臉書發文指出，12月3日到4日，及6日到7日各有一波受東北季風影響，12月至1月上旬，桃園以北及宜蘭降雨仍有偏多的趨勢。另12月1日到2日，仍有熱帶系統發展的趨勢，於3到4日間有機會發展成颱風。

