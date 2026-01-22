天氣》14縣市低溫特報！北台灣急凍剩10度 一路冷到明天

由於水氣較多、強烈大陸冷氣團影響，今（22）日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、台東地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。氣象署下午發布低溫特報，今日至明日上午（22日、23日）天氣寒冷，苗栗以北及金門地區有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，台中、南投、雲林、嘉義、台南、高雄地區有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，低溫橙色燈號區域包括新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣，黃色燈號區域包括台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市。

氣象署說明，明天基隆北海岸、大台北、東北部、東部地區有局部短暫雨，東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲時晴；溫度方面，中部以北及宜、花天氣寒冷，其他地區早晚亦冷、白天偏涼。

周六至下周一（24日至26日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大，周六水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，下周日、下周一水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

