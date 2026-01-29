天氣》2地局部短暫雨！周六鋒面報到變天轉涼 強度直逼冷氣團

由於水氣偏少，明（30）日東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區亦有零星降雨，各地白天溫暖、早晚偏涼。氣象署表示，周六下半天至下周日（31日、2月1日）鋒面通過及冷空氣南下，強度接近大陸冷氣團，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署指出，明天各地多雲偶見陽光，東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部山區亦有零星降雨機率；溫度方面，北部及東半部白天高溫為21至23度，中南部則為25至27度，感受較溫暖，中部以北及宜花早晚低溫為14至16度，南部及台東為17至19度，感受偏涼。

氣象署說明，周六白天花東地區及恆春半島有局部短暫雨，各地感受溫暖，下半天至晚間鋒面通過及冷空氣南下，中部以北、宜蘭地區轉為局部降雨，北部及宜蘭天氣轉涼；下周日中部以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲，尤其北台灣整日陰雨，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

下周一（2月2日）北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，下周二（2月3日）水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，下周一、下周二清晨冷空氣持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周二白天起冷空氣減弱，氣溫回升；下周三、下周四（2月4日、5日）各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

