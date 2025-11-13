天氣》3地有雨早晚涼！下周變天溜滑梯 中部以北剩14度

近日東北季風影響，台灣各地天氣明顯轉涼，基隆北海岸及台北市山區今晚有豪雨發生，明天（14日）基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率仍高。下周一（17日）另一波冷空氣南下，強度估達大陸冷氣團等級，中部以北低溫下探14度，直到下周四（20日）東北季風減弱，氣溫才會稍微回升。

氣象署表示，明天持續受東北季風影響，不過水氣稍減少，迎風面桃園以北及東半部地區雲量較多偶有零星降雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨機率仍偏高，而其他地區則為多雲到晴、可見陽光；氣溫方面，北台灣天氣較涼，整日約20至22度，而其他地區低溫為21至23度，高溫為26到28度，白天舒適早晚涼。

周六、下周日（15、16日）東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫逐漸回升，各地早晚仍涼；迎風面桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及恆春半島為零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下周一東北季風增強，冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，各地天氣明顯轉涼，北部及宜蘭低溫預測為18度，中南部、花東及澎湖20至23度，金門18度，馬祖15度。

下周二、下周三（18、19日）受冷空氣影響，氣溫再降，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北及宜花低溫14至15度，南部、台東及澎湖15至17度，金門13度，馬祖12度。這兩天北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周二下半天降雨逐漸趨緩，下周三轉為較乾冷的天氣，留意清晨局部輻射冷卻。

下周四東北季風減弱，中部以北及宜花天氣偏涼，其他地區早晚也較涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

