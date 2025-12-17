天氣》3地濕答答！周末全台有雨一片藍 冷空氣下周又報到

明日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，清晨各地偏涼，低溫約15至20度，局部地區再稍低，新竹以南地區日夜溫差較大。（示意圖／資料照）

由於東北季風影響，明（18）日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，清晨各地偏涼，低溫約15至20度，局部地區再稍低，新竹以南地區日夜溫差較大。氣象署表示，下周日、下周一（21日、22日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼。

氣象署指出，明天迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南多雲到晴；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低，新竹以南地區日夜溫差較大，局部地區再稍低，北部及宜蘭白天高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東約24至27度，感受溫暖舒適，新竹以南地區日夜溫差較大。

廣告 廣告

氣象署說明，周五、周六（19日、20日）南方雲系北移、東北季風減弱，各地有局部短暫陣雨，北部及宜蘭氣溫稍回升；下周日、下周一東北季風增強，桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，下周日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部較大雨勢，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼。

下周二（21日）東北季風稍減弱，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部或零星短暫雨，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大。

更多中時新聞網報導

胡瓜《大集合》和民視約滿不續

NBA》康寧漢救活塞 復仇之戰擒綠軍

Ozone嗨歌新北耶誕城 周子翔彩排摔跤