天氣》3地雨勢大！氣象署曝颱風影響 一周天氣3變化

由於東北季風、水氣增加影響，明（3）日基隆北海岸、大台北及宜蘭地區持續有雨，且有局部較大雨勢，桃竹苗、花蓮地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨，北部、東北部及東部天氣較涼。氣象署表示，周五（7日）起東北季風減弱、水氣減少，各地大多為多雲到晴，另外目前位於菲律賓東方海面的海鷗颱風，未來將先通過菲律賓中部群島進入南沙島海面，最後朝越南方向前進，對台灣無直接影響。

氣象署指出，明天基隆北海岸、大台北及宜蘭地區持續有雨，且有局部較大雨勢，桃竹苗、花蓮地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨，中南部平地為多雲；溫度方面，北部、東北部及東部天氣較涼，整天氣溫約19至24度，其他地區早晚也涼，低溫21至23度，高溫27至31度，中南部日夜溫差較明顯，白天南北溫差大。

氣象署說明，周二、周三（4日、5日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。周二基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢，大台北地區有短暫雨，北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，東南部地區、南部山區及恆春半島亦有零星短暫雨；周三北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

周四（6日）東北季風減弱，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨各地仍稍涼，北部、東北部白天氣溫稍回升；周五至下周日（7日至9日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。

