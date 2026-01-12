天氣》3縣市近山區剩10度！白天回暖溫差大 周末北台灣變天轉雨

由於大陸冷氣團南下、輻射冷卻影響，明（13）日各地早晚偏冷，北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，西半部日夜溫差大。氣象署表示，周三（14日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大。

氣象署指出，明天東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區及宜蘭地區亦有零星短暫雨；溫度方面，北部、東半部白天高溫19至22度，中南部23至25度，北部、宜蘭清晨低溫12、13度，其他地區14至17度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，各地早晚偏冷，入夜低溫將比清晨再低1至2度，西半部日夜溫差大。

氣象署說明，周三（14日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；周四、周五（15日、16日）大陸冷氣團減弱，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大。

周六、下周日（17日、18日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地早晚偏涼；下周一（19日）東北季風增強，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼。

