「天池山莊」大雪紛飛 安全第一！山友考慮下撤

山上變成絕美的銀白世界，湧現追雪人潮！ （圖／東森新聞）





山上變成絕美的銀白世界，湧現追雪人潮！雪霸國家公園內大霸線、中霸坪，也下雪了，積雪五公分，不少山友住在天池山莊，觀察天氣狀況，如果持續降雪就決定下撤，登山嚮導提醒，高山積雪厚，地面濕滑，山友們的雪地三寶，冰爪、冰斧和岩盔，一個都不能少。

一起床睜開眼，地面上已經被，鋪上一層厚厚的白雪，屋簷樹枝座椅區，也通通被白雪覆蓋。

住在南投天池山莊的山友，好久沒看到這麼壯觀的雪景，趕快錄影拍照留下紀念，但也因為下雪，登山計畫可能被迫改變。登山客：「如果持續保持下雪，我們就下撤了。」

廣告 廣告

聽起來雖然有點失望，但還是安全最重要，受到強烈冷氣團影響，雪霸國家公園高山地區，出現明顯降雪，而且降雪範圍持續擴大。登山客：「哇中霸坪，哇好難得喔，下這麼大的雪，下大雪耶。」

海拔較低的大霸線中霸坪步道的雪花也不小，就像糖霜般，不斷飄落，外套背包上都是雪。不少登山客前一晚，搭帳棚睡在山裡，一張開眼看見白雪，難得美景必須紀念。

另外海拔最高的玉山氣象站，也全都是美麗白雪，整片白茫茫，原本的木頭樹葉也通通變了顏色。不只高山降雪，雪霸國家公園海拔2千多公尺的九九山莊，也是大雪紛飛。

黑色外套上佈滿雪花，登山客們起床準備出發，山上下雪雖然美，但沿路可能更危險。

登山服務站雪霸高山志工陳炳堂：「雪可能有時候很快就空氣比較熱的時候，會變硬會變冰，所以那時候是最危險的，所以你們三寶一定要帶著。」

高山低溫步道積雪結冰，路況很濕滑，因此雪地三寶，冰爪、冰斧、岩盔，一個都不能少，萬全準備，才能爬得開心又安心。

更多東森新聞報導

雪霸山區積雪超厚 上山追雪注意事項一次看

合歡山凌晨降雪了！清晨追雪潮湧現 翠峰車龍逾2公里

夜衝武嶺「觀星追雪」 翠峰管制站湧排隊車龍

