天沒亮趕路！陸客車疑「視線不良」 狠撞路邊貨櫃車釀6死
大陸四川省成都市日前驚傳一起離奇車禍，一輛載有10乘客的客車，凌晨行經一處路段時，突然撞上一輛停放在路邊的重型貨櫃車，造成6人死亡、多人受傷，死者皆是年逾6旬的女性。
《極目新聞》報導，這起事故發生於28日凌晨4時37分左右，地點位於成都市普利大道與金棗路交會處。當時，江姓男子駕駛一輛客車，行經一處路段時，突然撞上路邊停放的一輛重型半掛貨櫃車。
報導指出，當時客車共載有10人，均為女性，多為成都市青白江區居民，年齡大多超過60歲。經確認，其中6人不幸身亡，遺體已送至當地殯儀館。附近一名工廠警衛透露，事故發生時「天都還沒亮」，不知為何突然撞上路邊貨櫃車。
對於事故原因，新都區及成都市相關部門均證實事件屬實，但表示「具體原因仍在進一步調查中」，至於江姓駕駛受傷，目前仍在醫院接受治療，而他並未涉及酒駕或毒駕。成都市交警提醒，駕駛人應確保行車安全，夜間行駛時務必注意觀察路況，嚴禁疲勞駕駛與違規停車，防範此類悲劇再次發生。
