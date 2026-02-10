天津年貨街章魚燒攤連2年「發爐」 公關：不排除解約

台中市 / 綜合報導

天津路年貨大街1間章魚燒攤，昨(9)日傍晚整鍋章魚燒起火，冒出熊熊火光，老闆趕緊把整鍋章魚燒放到路中間，用濕抹布滅火，只是當時年貨大街人潮多，路又很小，看到的民眾紛紛往旁邊躲避，天津商圈主委說，推測是攤位生意太好，油汙清理不及時，才出現火花。實際上這間章魚燒攤，去年也曾整鍋起火，被民眾po上網，連續兩年都出狀況，承辦年貨大街的公關公司也回到現場要求攤位暫停營業，不排除和攤位解約。

廣告 廣告

章魚燒整鍋燒起來，火勢不小，好幾顆章魚燒變火球，老闆將整鍋放在走道地板上，拿工具要處理，當時周圍都是人，地點就在台中天津路年貨大街，路很小條，老闆蹲在馬路中間，拿出濕抹布，蓋住起火的地方嘗試滅火，鍋具還是不斷竄出煙霧，旁邊的攤位也都很怕被波及。

記者VS.其他攤位說：「(大概燒多久)10分鐘左右。」其他攤位說：「我們叫他說，請他把瓦斯先關掉，危險啊，我們自己也很怕，很可怕啊，因為燒過來怎麼辦，有點恐怖，因為畢竟我們在他們對面，我們都是這種紙盒啊。」

火災發生在9日傍晚6、7點左右，從當時監視器畫面可以看到，老闆一看到攤位燒起來，趕快將鍋爐放到路中間滅火，動作相當熟練，不過事發當時，年貨大街有不少人潮，民眾看到趕快往旁邊躲，非常危險。非當事民眾說：「就可能靠邊一點。」記者VS.非當事民眾說：「(還是很危險對不對)嗯。」非當事民眾說：「年關將近還是要做好一些防護措施。」

實際上，這間章魚燒攤，燒起來已經不是第一次，去年1月也曾經因為燒起來被網友po網，雖然老闆自行滅火沒有報案，但攤位連兩年都燒起來，不免讓人擔心危害公共安全，天津商圈主委張聖明說：「可能是他因為生意比較好，油汙來不及清，所有一些火花。」

不過因為這間章魚燒攤因為兩年都出狀況，承辦年貨大街的公關公司回到現場，要和章魚燒攤洽談解約，商圈主委也說未來要加強攤位巡查，避免危及其他攤商安全。

原始連結







更多華視新聞報導

業者控搶年貨大街攤位遇「租金詐騙」 收租人疑捲款神隱

章魚燒爐具油垢累積.麵粉易燃 業者揭保命3步驟

章魚燒掉地用腳踢稱「餐飲業通病」 店家澄清：假道具

