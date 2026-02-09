天津年貨街糖果隨手抓竟750元 網友痛批：超盤

天津路年貨大街滿滿人潮。（圖／東森新聞）





過年快到了，民眾到台中天津年貨大街糖果攤買糖，隨手抓一袋結帳竟要750元，直呼天價糖果，貼文曝光後引發熱議。《EBC東森新聞》實際到年貨大街，發現攤商雖然都是秤重計費，攤位上也都有明顯標示價格，但有的攤商賣的糖果，平均重量都偏重，因此一秤重累積價格就很高，小小一袋可能就要700塊，也難怪糖果再甜，民眾買到也笑不出來。

天津路年貨大街滿滿人潮，賣糖果的攤位人氣好旺，軟硬糖、巧克力，各式各樣的口味都有。

網友在網路上發文說，天津路年貨大街竟然真的這麼盤，買一袋糖果餅乾，結帳金額$720，只好當場請工作人員幫忙縮減成一袋$300。下面有民眾忍不住也抱怨，一袋糖果竟然也要750塊。

記者vs.逛街民眾：「太誇張了，這真的太貴了，這個嗶嗶糖是便宜的東西，金幣巧克力不是純巧克力，都是便宜的糖果。」

貼文一出引發許多網友共鳴說，年貨大街現在一把糖一套房，而真的有這麼貴嗎？《EBC東森新聞》實測買看看。記者vs.當事糖果攤員工：「多少錢，（172元，算妳170元）。」

抓了一把糖果秤重，這包只要170塊，那700多塊怎麼來的？有別家業者實際比較。

非當事糖果攤業者：「都挑他一樣的糖果，我也不考慮，我就隨便抓，高檔的巧克力也挑，從頭抓到尾，這樣夠大袋了，來，一樣700多塊。」

結果兩家一比都是700多塊，但糖果數量明顯差很多，一家標價每公克58塊，另一家65塊。原來選糖果重量是眉角，大金幣巧克力、梅子硬糖、哈哈球、棒棒糖、石頭巧克力、香菜餅乾、新貴派，每顆或每包都超過10克重，網友挑的這幾樣104克65元，7樣都屬於偏重的，單價也高。

非當事糖果攤業者：「但是結帳的時候，你可以覺得你可以接受的範圍，我再買單，不能接受你就不要買單。」

而法制局也到現場稽查，用法碼上秤，看店家的秤有沒有失準，整條街一共檢查33台全數合格，也強調不管糖果的產地、攤商的價格標示、製造成份跟保存期限都要非常清楚，如果標示不清就已經違規，可以開罰。另外建議民眾在購買之前，先搞清楚秤重單位，自己掌握好價格，才不會讓荷包失血。

