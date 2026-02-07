天津年貨街遭冒名收租 逾10人受害「詐騙50萬」

台中天津路年貨街傳詐騙，攤商繳款卻遭拒進場損失50萬。（圖／東森新聞）





台中天津路年貨大街26正式開跑，卻傳出有攤商遇上詐騙，去年一名李姓女子，在網路上發文可以預留攤位，租金4萬7到5萬元不等，不少攤商下訂金繳租金，到了5日晚間要進場，卻被管委會拒絕，疑似是這名李小姐，並未把租金交給承辦廠商，受害攤商超過10人，金額高達50萬元。

大魷魚擺到烤網，翻面刷醬灑芝麻，香氣四溢讓人口水直流。天津年貨街一開市，就吸引大量人潮，攤商一年比一年多，擺攤資格一位難求，卻傳出有攤商幫忙招租，收了租金疑似捲款落跑。

廣告 廣告

受影響攤商：「有跟她報名的這一些攤商，到現場被管委會告知說，我們跟她報名的，是不能下攤的，如果要下攤必須再繳交租金，然後當時我們就是，覺得很錯愕。」

台中天津年貨街2月6日開市，5日廠商們進場擺攤，但他們繳了租金，卻被主辦方禁止下攤，原來去年透過社群，看到李小姐的招商貼文，寫著預定2026天津一中年貨大街數量有限，想要滿意的位置要趕快預約，攤商紛紛聯繫她，李小姐說依照地段租金，4萬7千元到5萬元不等，錢付了到了當天卻被擋，打電話要找她人卻失蹤，這才揭發原來，李小姐疑似假借，天津年貨街名義招租，收錢神隱。

受影響攤商：「有一些是選擇，原地再付一筆租金，某部分的人她不願意，再被當作盤子，他選擇換新的場地。」

天津街封街670米，3條攤位擺滿滿共450攤，比去年多了150攤，疑似就是因為李小姐瞞著承辦廠商一攤兩賣，商圈看不下去，就怕攤商們食材會浪費，協助業者承租，或者是將攤位一分為二。

天津年貨大街承辦廠商王小姐：「一屋兩賣也是不合理的啊，那些人就是把錢，匯給這個李小姐，這個李小姐在業界裡面，讓人家會有一個討論的空間，那天聽到攤商，他們來講的時候說，怎麼又這樣子表示，那以前應該有，這樣的事情也發生過。」

據知情人士透露，受害攤商至少10攤，金額超過50萬元，有些已跟李小姐，談和解要退錢，無辜業者被迫花2筆錢租攤位，還沒賺錢就先倒賠，警方目前並未接獲報案，受害攤販不排除提告詐欺。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台中天津路年貨大街開跑！美食雲集民眾搶先逛

獨家／再抓違規！年貨大街多店家「烏魚子」未標價

獨家／年貨大街「湊整數」惹議！ 攤商：找零麻煩

