天津路天貨大街開鑼 邀民眾買新衣再抽大獎

▲台中市天津路服飾商圈年度盛事「2026天津路年貨大街」，今（6）日起至2月15日於天津路二段（中清路至梅川西路）盛大登場。（圖／市府提供）

[NOWnews今日新聞] 台中市天津路服飾商圈年度盛事「2026天津路年貨大街」，今（6）日起至2月15日於天津路二段（中清路至梅川西路）盛大登場。台中市經發局長張峯源表示，今年活動以「天馬盈門．津添財氣」為主題，結合限量紅包福袋、滿額抽好禮、捷運合作抽獎及精彩舞台展演，歡迎全台民眾來台中買新衣、添購年貨，感受中台灣服飾之都好買又好逛的熱鬧氛圍。

張峯源指出，天津路服飾商圈陪伴市民迎新送舊逾30載，是中台灣最具代表性的服飾街之一，不僅承載濃厚的年節記憶，也展現台中商業的活力與韌性。近年來配合商圈升級轉型，導入數位抽獎系統、行動支付及數位行銷工具，讓傳統批發型商圈，逐步邁向兼具數位力與永續意識的「綠色商圈」。

廣告 廣告

▲台中市經發局長張峯源與天津商圈主委張聖明，歡迎全台民眾來台中買新衣，辦年貨再抽大獎。（圖／市府提供）

天津商圈主委張聖明表示，商圈內聚集百餘家服飾店家，涵蓋日、韓、港等多元流行款式，以「貨源直接、款式多、價格實在」深受消費者與零售業者青睞。尤其在經發局多年輔導下，商圈從傳統批發集散地成功轉型為兼具品牌力與美學特色的成熟商圈，近年更導入雲端抽獎系統與行動支付，讓年貨大街不僅熱鬧，也更加便利。

今年活動有雙重抽，首先是限量500份「紅包福袋」，民眾只要100元即可購得，並有機會抽中55吋液晶電視、寶馬兒童電動車及高額購衣券等好禮。其次是，活動期間於會員店家單筆消費滿300元，還可參加總價值高達60萬元的抽獎活動，獎項包含最新款iPhone 17、機車、液晶電視及多項購衣券。

▲歡迎全台民眾來台中買新衣、辦年貨，感受中台灣服飾之都好買又好逛的熱鬧氛圍。（圖／市府提供）

此外，每逢週六、日晚間，商圈也規劃多組音樂與舞蹈團隊輪番演出，讓民眾在採買年節服飾、品嚐美食的同時，也能沉浸在熱鬧歡樂的節慶氛圍中。

值得一提的是，響應聯合國永續發展目標，結合捷運大眾運輸及低碳生活理念，以深化「綠色商圈」行動。民眾凡於活動期間搭乘捷運至「文心中清站」，掃描站內指定立牌QR Code，即可再獲得一次抽獎機會，有機會把55吋液晶電視或台中捷運一日票帶回家，讓逛年貨、買新衣也能兼顧環保與便利。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

百年餅鋪陳允寶泉端年節禮品 陳學聖大推「吉祥如意糕」

屋馬餐飲三品牌推新年限定菜單 享美食再抽雙人套餐

藏品級建築 誠邑築「嶼76」浮島陽台1:1試作曝光