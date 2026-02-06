天津路年貨大街今人潮熱鬧開賣 超過800商家齊搶年節商機

▲今(6)日開幕活動現場大合照。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／台中 報導】被譽為「台中五分埔」的天津路服飾商圈，年度重頭戲「2026天津路年貨大街」自今（6）日起至2月15日，連續10天於天津路二段（中清路至梅川西路）登場。今年活動以「天馬盈門．津添財氣」為主題，結合限量紅包福袋、滿額抽好禮、捷運合作抽獎及精彩舞台展演，民眾可把握在春節前夕來台中採買新衣、添購年貨，感受年貨大街年節熱鬧氛圍。

▲天津路年貨大街今(6)日開幕第一天即人潮洶湧，現場商家業績亮眼。（記者廖美雅拍攝）

經發局長張峯源指出，天津路服飾商圈三十多年來陪伴無數市民迎新送舊，是中台灣最具代表性的服飾街之一，不僅承載濃厚的年節記憶，也展現台中商業的活力與韌性。近年經發局持續陪伴商圈升級轉型，導入數位抽獎系統、行動支付及數位行銷工具，讓傳統批發型商圈逐步邁向兼具數位力與永續意識的「綠色商圈」，張局長同時也感謝天津商圈長期配合物調券、台中購物節等市府政策，共同活絡城市消費動能。

天津商圈主委張聖明表示，商圈內聚集百餘家服飾店家，涵蓋日、韓、港等多元流行款式，以「貨源直接、款式多、價格實在」深受消費者與零售業者青睞。在經濟部及市府經發局多年輔導下，商圈從傳統批發集散地成功轉型為兼具品牌力與美學特色的成熟商圈，近年更導入雲端抽獎系統與行動支付，讓年貨大街不僅熱鬧，也更加便利。

今年活動加碼推出限量500份「紅包福袋」，民眾只要100元即可購得，並有機會抽中55吋液晶電視、寶馬兒童電動車及高額購衣券等好禮；活動期間於會員店家單筆消費滿300元，還可參加總價值高達60萬元的抽獎活動，獎項包含最新款iPhone 17、機車、液晶電視及多項購衣券。此外，每逢週六、日晚間，商圈也規劃多組音樂與舞蹈團隊輪番演出，讓民眾在採買年節服飾、品嚐美食的同時，也能沉浸在熱鬧歡樂的節慶氛圍中。

▲天津路年貨大街開幕限量500份「紅包福袋」，抽出55吋液晶電視、寶馬兒童電動車及高額購衣券等好禮。（記者廖美雅拍攝）

今日活動包含立法院副院長江啟臣、立委何欣純、市議員陳政顯、陳文政、陳俞融、經發局長張峯源、北區公所課長黃清榮、天津商圈主委張聖明、台灣商圈觀光文化產業聯合總會長周水美、昌平商圈主委林世宗、鹿港老街商圈主委魏秀娟、賴旺里長黃育嘉、賴興里長盧冬松、賴明里長賴茂庭、梅川里長賴家增，以及立委楊瓊瓔、黃健豪服務處均派代表到場共襄盛舉。