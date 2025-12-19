天津醫院護士更衣被偷拍 還放色情網站 9分鐘視頻瘋傳

近日有網民在社交平台上爆料，稱天津市西青區一家醫院的護士更衣室內，疑被人安裝了攝像頭，偷拍護士更衣畫面。視頻中，多名護士脫下外衣換上護士服，或是脫下護士服換回外衣的正面畫面清晰可見，其中一段長度約9分鐘的視頻在網上瘋傳，據了解還有30分鐘的版本，均從色情網站流出。目前爆料博主已報警，該醫院也成立專項調查組配合警方調查中。

據華商報大風新聞報導，12月17日，有博主曝料稱天津某醫院護士站更衣室被裝攝像頭，偷拍護士更衣，提醒醫護人員要注意保護好自己的隱私，此事引發關注。

該博主表示，12月9日，一不雅網站流出多段偷拍視頻，攝像頭疑似安裝在桌子上，鏡頭高度與更衣室桌子齊平，畫面中多名女性先後脫下便裝，然後換上護士服，下班後又換回來，護士服上面寫有某某醫院四個字。在多段「脫敏」處理過的照片上，有某某醫院字樣，護士當時正在更衣。

該博主表示，網上流出的多段偷拍視頻有原始的，也有經過剪輯的，總時長全部加起來大約有30分鐘，其中被剪輯成「精華版」的一段9分鐘視頻流傳最廣，不知道是何時偷拍的。從護士服上面的醫院名字分析，全國同名的醫院共4家，其中有一家在黑龍江，但從視頻裡護士說話的口音判斷，他最終確定該醫院位於天津市西青區。

12月11日，該博主撥打了天津110報警，引起高度重視，「那家醫院有兩個院區，警方指令當地派出所前去核查了」，事後有民警聯繫他，並告知他經調查，此事確實發生在那家醫院。他同時提醒女性要注意保護好自己的隱私，一旦發現更衣間情況異常要及時報警求助。

西青區公安分局中北派出所稱此事尚在調查處理中。涉事醫院17日回應，已成立專項調查組，配合警方開展偷拍排查工作。天津市西青區衛健委工作人員昨表示，警方已介入調查此事，具體情況以警方調查結果為準，「我們配合警方進行調查」。

據極目新聞報導，從爆料博主披露的現有事實來看，這絕非單一孤立事件，背後極有可能隱藏著一條完整的偷拍黑色產業鏈。面對如此隱蔽而猖獗的黑色產業鏈，每一次個案的曝光都不應被輕輕放過，警方調查必須徹底、透明、一查到底，讓不法分子付出沈重代價。

此事引發網友熱議，紛紛留言評論：「這也太可怕了吧，到底是什麽人把這個攝像頭放進去的，必須要找出來人」，「不是內部人員也進不去吧」，「內部人幹的」，「不明白換個工服有啥好看的」，「很像當年北京某醫院浴室被偷拍事件」，「偷拍產業鏈是沒人管是吧？」。

