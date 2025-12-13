天浩宮捐物資 送暖吉安弱勢

吉安鄉物資捐贈平台再添宮廟善心資源挹注！花蓮天浩宮有感吉安鄉公所推動社會關懷救助到位，捐贈綜合物資及平安米，交由鄉公所統籌轉贈給鄉內弱勢家庭。

鄉長游淑貞到場協助捐贈並致贈感謝狀，感謝宮廟於歲末時節發揮愛心，以實際行動加入社會照護行列，共同為弱勢家戶帶來善循環正能量，讓吉安鄉處處環繞著溫暖善愛。

此次天浩宮首度將民生物資交由吉安鄉公所轉捐贈，由現任宮主張阿水出席致贈。天浩宮位處太昌與水源兩村，平日皆會自行將供品分送給村內弱勢居民。近期供品仍有盈餘，盼透過鄉公所統籌分送特殊家戶，到位協助更多需要的家庭。天浩宮皇龍天尊的慈悲，選擇座落吉安護佑鄉里平安，廟方誠摯的心意，希望以一份小小的善念溫暖更多家戶。

位於吉安鄉建國路底的天浩宮，雖非大型廟宇，卻以神威顯赫、庇佑眾生聞名地方。天浩宮原供奉於新北市新莊，主祀皇龍天尊、三清道祖、五府千歲及文武諸神；自民國七十年起由宮主張武雄虔誠侍奉。民國九十年北部都更工程期間，廟宇暫遷至吉安現址，本計畫工程完工後回返北部，未料於儀式中因神示選定吉安這片土地，使天浩宮與吉安鄉結下深厚緣分，自此在地生根、香火鼎盛。多年來天浩宮靈驗事蹟廣為地方傳頌。過去新聞曾報導花蓮地區發生數起重大刑案，因案情複雜一時難以突破，警方承辦人員曾到天浩宮參拜尋求指引，當時廟中師姐以感應點出關鍵線索，刑警依提示方向追查後成功偵破案件。類似案例不止一件，顯示皇龍天尊神威顯赫，信眾遍布花蓮各地。

鄉長游淑貞感謝天浩宮以樸實卻真切的善心陪伴弱勢家戶，每一份物資都能化作最直接的支持；捐贈的溫度不在於數量，而在於背後願意分享、願意付出的心。鄉公所也將儘速依需求分送至真正需要的家庭，讓這份愛心發揮最大效益。