天海祐希女王氣場太強！前輩也喊害怕：早上先偷看她臉色
由天海祐希主演日劇《女王偵訊室2025》首集邀來實力派男星山本耕史飾演一位坐著輪椅、積極求表現的新聞主播，他現實中是女演員堀北真希的丈夫，一登場即掀起話題，甚至為掩蓋自身過失企圖讓妻子認罪，山本耕史幽默表示：「我為了來《女王偵訊室》報到，還特地晨起健身熱身，這部戲真的讓人全力以赴！」
該系列12年前開播至今人氣不墜，今年推出第5季強勢回歸，一貫的強大卡司與精緻劇本，首播收視表現斐然，前2集平均收視率雙雙衝破9％，天海祐希再度領軍多位男性組成的「緊偵班」，被問到如何駕馭與多位實力派男演員共演時，她笑說：「哪有什麼訣竅啦！是各位願意追隨這樣的我而已。有時他們也會帶著我前進，不過該溫柔時溫柔，該嚴厲時就要嚴厲、嚴厲、再嚴厲，這點很重要。」展現作為主演的霸氣與幽默。
山本耕史首度加入《女王偵訊室2025》，他表示演出前就知道該系列的嫌疑人或案件關係人都會有激烈震撼的場面，「劇本如我所預期，真的有如一本『字典』，雖然很辛苦，但非常有挑戰性。」並感謝天海祐希，「拍攝時有段台詞帶點趣味，我一聽差點笑場，但天海小姐立刻把氣氛穩住，讓我也瞬間收斂起來。」
多年合作也培養出演員間深厚情誼，田中哲司在記者會上爆料：「有次天海祐希在休息室穿著寬鬆運動褲放鬆，差點這樣走上攝影棚，真的超可愛！」小日向文世也打趣稱：「天海小姐一來片場大家都會緊張，早上還會偷看她臉色呢！」連前輩緒方義博也笑稱：「真的有點可怕！」天海祐希則笑到直不起腰，連忙澄清：「早上我表情嚴肅是因為台詞多又複雜啦，得全神貫注，不小心就會臉色凶起來！」氣氛如家人般溫暖融洽。
《女王偵訊室2025》於ＭyVideo、HamiVideo、KKTV、friDay影音每週五同步更新。
其他人也在看
《女王偵訊室2025》霸氣開播！ 堀北真希演員尪讚天海祐希「穩住」全場
天海祐希主演的日劇《女王偵訊室2025》，該系列從12年前開播至今人氣不墜，今年推出第五季強勢回歸，首播收視表現斐然，前兩集平均收視率雙雙衝破9%，首集就邀來實力派男星山本耕史飾演新聞主播，他現實中是女演員堀北真希的丈夫，一登場即掀起話題。鏡報 ・ 1 天前
旅宿業開放外籍移工! 觀光署曝"4範圍"明年1月上路
財經中心／綜合報導旅宿業缺工有解？行政院會今（30）拍板跨國勞動力精進方案，開放外籍移工從事旅宿業。觀光署表示，規畫將開放房務、清潔、櫃檯、餐飲等4大項，起薪約3萬2000元，以招募菲律賓移工為優先，最快明年第1季上路。走進飯店旅店、乾淨的床，整齊備品、還有美味的餐飲，跟一塵不染的環境，全都是出自員工的用心打理，缺工潮下，旅宿業者首當其衝，難以招人，現在也開放外籍人士。觀光署署長 陳玉秀vs.立委洪孟楷(國)：「房務跟清潔，(未來開放之後，會不會我們國人去國旅以後，以後看到我們辦理報到的同仁，櫃檯是外籍人士來服務)，櫃檯跟餐飲也有，所以有4個項目」。我國旅宿業房務和清潔人員，仍有6600人缺口待補。(圖/民視新聞)根據統計，我國旅宿業房務和清潔人員，仍有6600人缺口待補，如今行政院拍板定案，開放外籍移工從事旅宿業。預計將開放中階技術人力，包括房務、清潔、櫃台及餐飲，起薪約3萬2千元，中階技術移工採一比一，必須先幫企業裡薪資"相對低"的本國勞工加薪2000元，才能聘外籍移工。旅宿業者Rex：「我們會請到外籍勞工，一定就是因為有些台灣人，他可能就不做嘛，請外籍移工來旅宿業進行工作，還是什麼的也好，我覺得這對我們整個行業來講，是正向的」。觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田：「進來的這個受訓時間，是不是可以扣除，那進來以後，我們大概一個中階幹部，要幫他受訓，大概是需要要6個月左右，我們有大概3個(外籍員工)，我們大概有兩個，已經可以直接上手，一個還要輔導，開放外籍的勞工，當然我們是非常歡迎的」。旅宿業的外籍移工需具備相關語言及技術能力。(圖/民視新聞)旅宿業的外籍移工需具備相關語言及技術能力，才能申請，另外勞動部也會在菲律賓設置引進據點，以菲律賓移工為優先，預計最快明年第1季上路。原文出處：須先幫本國勞工加薪2千！政院拍板開放移工從事旅宿業 更多民視新聞報導9行業減班休息勞工可申請薪資差額補貼 勞動部：最高補助70%澎湖漁港驚現浮屍！失聯外籍漁工命喪海中 船長心碎認出夥伴免申請也能領！普發1萬元先發這「11類人」 11／12起直接匯款民視財經網影音 ・ 11 小時前
NewJeans官司一審慘敗！私接活動最高罰10億 「無限期冷凍」拚上訴
南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約爭議歷經近一年，今（30日）迎來一審結果。首爾中央地方法院裁定，NewJeans與ADOR之間的專屬合約仍具效力，ADOR全面勝訴。法院同時指出，ADOR解任前代表閔熙珍的行為，並不構成違反專屬合約，也不影響公司履行藝人經紀義務的能力。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
NewJeans一審敗訴！「解約夢碎」5人恐被冷凍 不甘心：會繼續上訴
南韓人氣女團NewJeans與所屬公司ADOR之間的合約紛爭持續延燒，起因是2024年ADOR開除「NewJeans之母」前代表閔熙珍，讓NewJeans相當失望，並自行宣布與ADOR解約，強調不會支付違約金。官司長達近一年，今（30日）一審宣判公布，NewJeans敗訴。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
SUPER JUNIOR連唱3天大巨蛋！出道20週年「7位數快閃店」免費朝聖
「韓流帝王」SUPER JUNIOR出道滿20週年，以全新巡演《20th Anniversary TOUR SUPER SHOW 10》再度席捲全球！他們不僅創下「首個登上臺北大巨蛋」的韓國團體紀錄，更締造三場全數完售的壯舉，吸引近9萬名粉絲共襄盛舉。為了回饋即將入場看演唱會的E.L.F.（粉絲名稱）支持，以「SUPER SHOW 10」為主題的快閃打卡區於11月12日起至11月16日止，並在臺北三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
羅志祥曝馬志翔是遠房表兄！揭合作原因 「腦中浮現他的臉」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導「亞洲天王」羅志祥（ShowLo）近期推出閩南語單曲〈做伙〉，MV邀請實力派導演兼演員馬志翔與人氣男團FEniX成員陳峻廷演出。...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
禁忌君臣戀引爆期待！吳謹言《江山為聘》花絮曝光 陳哲遠「被刺眼神戲」封神
由吳謹言、陳哲遠主演的古裝大劇《江山為聘》近日公開首支花絮影片，立刻引起網友討論。花絮中，陳哲遠飾演的少年帝王遭刺，眼神凌厲、神情緊張的演技牽動人心，還未正式播出就已令大批網友直呼期待！姊妹淘 ・ 1 天前
Rain相隔20年宣布再攻小巨蛋
韓流天王Rain繼今年2月攜全新巡演「Still Raining」首登高流後，30日無預警公布再來台開唱，將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦安可場，也是他出道逾20年來第二次攻蛋。中時新聞網 ・ 6 小時前
Rain驚喜宣布重返小巨蛋 歌迷嗨翻：歐爸回來了
亞洲韓流天王Rain今年2月以全新巡演《Still Raining》首次登上高流引爆熱潮，在台粉熱情敲碗聲中奇蹟「喚雨」成功。今（30日）突襲宣布將於2026年1月17日重返台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING: ENCORE〉-TAIPEI」台北安可場，消息一出，歌迷瞬間暴動，紛紛留言「這次一定搶到票！」、「Rain歐爸回來了！」、「要看現場肌肉秀！」，社群掀起狂熱討論。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
秋冬最火配件是它？《膽大黨》× KlassiC.聯名眼鏡、放膽搞怪，OWNDAYS一站購足超貼心
KlassiC.攜日本爆紅動漫《膽大黨》放膽搞怪、聯名眼鏡強勢登場 KlassiC. 首度跨界攜手日本爆紅動畫 《膽大黨》，打造一場「快感、瘋狂、搞怪」的跨次元盛宴。將動漫靈異世界與潮流眼鏡設計巧妙融合，讓日常戴鏡也能像進入冒險舞台，全面引爆次元快感！《膽大...styletc ・ 20 小時前
TWICE彩瑛再請病假！雪梨、墨爾本站都缺席 台粉集氣：高雄場全員到齊
TWICE成員彩瑛再度缺席巡演演出，且一次請了2週的假，包含明後兩天（11/1、11/2）在雪梨、下週六日（11/8、11/9）在墨爾本的演唱會都無法參與，讓JYP娛樂發聲明表示，「此決定是以藝人健康」為優先考量，盼粉絲能夠理解。鏡報 ・ 4 小時前
王子歌曲暗藏愛意？疑公開調情粿粿 一超色歌詞藏秘密！
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導王子（邱勝翊）坦言與粿粿兩人關係「超越朋友界線」，但否認介入他人感情。不過網友再度挖出他新歌〈Candy〉的歌詞與留言紀錄...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
LINE TODAY電影聲量榜排名出爐 恐怖片《泥娃娃》奪冠！《96分鐘》連續第8周霸榜
LINE TODAY 電影聲量榜本周TOP 10最新排名依序為： 《泥娃娃》、《捍衛天使》、《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》、《創：戰神》、《吊鬼祭》、《國寶》、《96分鐘》、《國寶風暴》、《ONE IN A MILL10N》、《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座...CTWANT ・ 20 小時前
「蜜雪薇琪」蜜雪現身 參與運動競技節目挑戰自己
（中央社記者洪素津台北30日電）昔日偶像女團「蜜雪薇琪」成員「蜜雪」參與健身運動競技節目「最強的身體」，近來鮮少在螢光幕前現身的她決定參賽挑戰自己，稱最大的敵人是自己，期待攜手隊友完成挑戰。中央社 ・ 19 小時前
Avantgardey來台演出 (圖)
日本女子舞團Avantgardey來台，28日起一連4天在Zepp New Taipei演出，帶來經典動漫組曲。中央社 ・ 16 小時前
罹癌仍不忘初衷 杜素英投入環保逾30寒暑
高雄小港區慈濟志工「杜素英」，加入慈濟30多年，積極投入，昔日也身兼幹部，並經常到環保站付出，而她和妹妹照顧年邁98歲的母親，來往台南高雄兩地，自己卻在今年罹患了唾腺癌，治療後撐著病體，仍然到環保...大愛電視 ・ 4 小時前
「蜜雪薇琪」的她復出出征《最強的身體》 60歲男星只求平安完賽
昔日女團「蜜雪薇琪」成員蜜雪與60歲演員蘇炳憲各自率隊出征《最強的身體》，鮮少在螢光幕前出現的她狀態驚人，她表示運動真的會讓人變開心，精神跟身體機能也改善很多，還強調這次最大的敵人是自己，期盼能與隊友攜手完成挑戰。太報 ・ 20 小時前
王子 粿粿不倫戀！薔薔秒切割：我邊緣人 無法接受出軌現場暴走 超狂發言全場嚇壞
王子 粿粿不倫戀！薔薔秒切割：我邊緣人 無法接受出軌現場暴走 超狂發言全場嚇壞娛樂星聞 ・ 16 小時前
八里、林口及汐止3路段停車格 11/1起收費管理
新北市交通局於八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格，將自11月1日起實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停。交通局停車營運科科長許芫綺說，林口區忠孝路646巷及汐止區招商街的路邊汽車停車格，常被特定車輛久停占用，影響停車秩序，甚至衍生髒亂、影響市容。因此，在會勘後決定將其納入收費管理，杜絕車輛久停占用情形。許芫綺表示，八里區商港三路除了增設21格路邊汽車停車格及29格機車停車格之外，更貼心因應在地需求規劃了大型重機專用停車格，讓重機騎士也能安心停車。並提醒駕駛若未收到繳費單，也可透過行動支付App、全國繳費網，或至「新北市路邊停車費查詢網」（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢、繳費，快速又方便，避免逾期罰鍰。新增收費路段收費時間及費率如下：（一）八里區商港三路：收費時段為國定假日及例假日8:00–18:00，其中汽車停車格每半小時10元，大型重機專用停車格每4小時30元。（二）林口區忠孝路646巷：收費時段為週一至週五8:00–18:00，每半小台灣好新聞 ・ 17 小時前
高雄老牌魯肉飯停業6天復業！改用冷凍豬、暫停內用
位於高雄市苓雅區自強三路的南豐魯肉飯，平日開店經常吸引大批民眾排隊購買。儘管停業6日後重新開張，仍吸引不少熟客上門。不過店員對於是否受到疫情與禁令影響、業績是否下滑等問題，則以「老闆不在」為由婉拒回應。店家也於攤位張貼公告表示，因應中央政府延長禁宰政策，現...CTWANT ・ 5 小時前