天海結盟泛歐河輪50週年 全含破盤價重塑遊歐體驗

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泛歐河輪擁有50年歷史、逾170條航線，跨越37個國家，涵蓋逾百條河道與深入逾60處世界文化遺產景點，提供更具深度的文化探索，航線成熟穩定，具高度專業性，每艘船上載客量200人以下，空間舒適不擁擠，更具私密性與精緻感。（圖片來源／業者提供）

受地緣政治衝突影響，國際油價波動導致航空及郵輪業者紛紛調漲燃油附加費，正當市場關注暑假出國成本攀升之際，歐洲高端旅遊市場卻出現「逆勢破盤」的震撼話題。天海旅行社宣布聯手歐洲河輪領導品牌「泛歐河輪（CroisiEurope）」慶祝品牌 50 週年，於 4 月 10 日至 13 日台北春季旅展期間（攤位編號 B809），推出極具競爭力的優惠方案，打破河輪旅遊長期以來的高價神話。

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德國「新天鵝堡」位於德國巴伐利亞西南部的阿爾卑斯山麓，是19世紀的歷史主義代表作，由路德維希二世國王為實現其夢想而建；其白色大理石外牆、尖塔與湖光山色融為一體，為迪士尼『睡美人』城堡及『天鵝湖』場景的靈感來源，於2025年7月列入世界文化遺產。(圖片來源／業者提供)

高端旅遊普及化：一價全含打破豪奢專利

過去歐洲河輪常被視為金字塔頂端的專屬體驗，團費門檻令不少嚮往者望而卻步。天海旅行社此次與泛歐河輪強強聯手，主打「高 CP 值全包式河輪旅遊」，採「一價全含」模式，從國際機票、精品船艙住宿、全程美饌、岸上觀光到網路通訊規劃皆包含在內。

天海旅行社指出，此策略旨在將高端河輪體驗轉化為一般消費者也能輕鬆入門的選擇，不論是追求生活品質的退休族，或是渴望深度體驗的小資族與首次赴歐旅客，都能以親民成本踏上夢幻航程。透過費用透明化設計，旅客無需擔心額外加價，能更專注於享受旅遊本身的樂趣。

泛歐河輪的艙房每間都有觀景窗，旅客即便躺在床上休息，亦可輕鬆悠閒的欣賞船外『漫遊』移動的風景。(圖片來源／業者提供)

免拉車優勢：隨移動精品旅館深入歐洲核心

天海旅行社歐洲線負責人曾鼎文指出，不同於傳統歐洲團需長途巴士拉車、頻繁更換飯店與打包行李，河輪旅遊的核心魅力在於「移動的精品旅館」。旅客在夜間航行時於固定艙房內安穩入眠，白天睜開眼即已抵達城市核心，能更從容地深入探索人文風景。

本次行程特別規劃兩大經典航線：

德法萊茵河航線： 串聯多座古老城市，包含拜訪 2025 年新晉世界文化遺產「新天鵝堡」，探訪迪士尼城堡的靈感發源地。

低地國水鄉航線： 走訪荷蘭、比利時的運河城市與水鄉聚落，完整呈現歐洲優雅的人文藝術風貌。

深度慢旅崛起：天海整合資源引領同業共贏

擁有逾 47 年旅遊操作經驗的天海旅行社，看好疫後「深度慢旅」的需求升溫。曾鼎文表示，2025 年台灣赴歐旅遊人次已顯著回歸，旅客不再滿足於走馬看花，而是重視「看得深、玩得好」。天海透過整合航空、地接與河輪資源，推出兼具穩定性與競爭力的產品。

此外，天海旅行社展現龍頭格局，採開放共贏的策略，鼓勵旅遊同業共同推廣、聯合銷售河輪產品。天海表示，河輪不應只是少數人的專利，而是一種可以普及的高品質生活體驗。透過此次與泛歐河輪 50 週年的結盟，期盼在台灣旅遊市場建立起更具性價比的河輪文化，開創歐洲旅遊市場的新成長動能。

(原始連結)





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