天涼了 泡湯賞景+美食 多重享受

關子嶺以獨特的泥漿溫泉著稱，浸泡後讓肌膚更加柔滑光潔。

二０二五台南關子嶺溫泉美食節從十月十八日起至十一月廿四日在關子嶺舉行，最近天氣逐漸轉涼，正是泡湯的好時節，市長黃偉哲邀請全國民眾來台南泡湯。

黃偉哲表示，白河區關子嶺溫泉以世界少見的「泥漿溫泉」聞名，泉質富含礦物質，據傳具有滋潤肌膚、放鬆筋骨的效果，泡後皮膚滑順又舒暢。泡完湯漫步於關子嶺山城之間，搭配沿途溫泉會館、美食餐廳與登山步道，旅客可同時享受溫泉與自然景觀的雙重療癒。

另位於楠西區的龜丹溫泉則以自然野溪風格著稱，泉水清澈、環境幽靜，讓人彷彿置身山林秘境，是喜愛親近大自然旅客的首選。無論是家庭出遊、情侶約會或好友放鬆，都能自在享受溫泉好時光。

觀旅局長林國華局指出，今年台南關子嶺溫泉美食節以紙傘燈牆、冰條燈及燈籠佈景等絢麗燈光裝飾寶泉橋、嶺頂公園及大成殿，為關子嶺溫泉區夜色增添繽紛光彩，美不勝收。此外，今年也結合在地溫泉業者通力合作，由觀旅局製作共同管線架，由各溫泉業者將自有溫泉輸送管線固定於共同管線架，成功整理溫泉區內錯綜複雜的管線，使關子嶺溫泉區整體景觀更優質。