天涼好個Chill！中市議長盃秋季健行登場 布袋戲聲光秀嗨翻屯區





天涼好個Chill！臺中市114年度議長盃秋季健行活動，8日傍晚在太平坪林森林公園熱鬧登場。活動由社團法人台中市活力社區關懷協會與臺中市體育總會健行登山委員會共同舉辦，吸引眾多市民帶一家大小熱情參與，現場洋溢秋日愉悅氛圍。

立法院副院長江啟臣、運動局局長游志祥、民政局副局長彭岑凱、警察局太平分局分局長沈能成、台中市體育總會執行秘書曾元志、地方稅務局大屯分局主任謝孟妙、消防局太平分隊長賴宜宏、中山分隊長歐顯孝、車籠埔分隊長陳煜欣、太平區區長陳柏宏、太平戶政主任王琇昤、太平地政主任余俊政、太平區清潔隊隊長杜旻霏、太平教育發展協會理事長劉明松，以各里長、校長、家長委員會、愛心志工隊等等親臨現場共襄盛舉。

當天活動結合「健行x布袋戲」雙主題，安排環湖步道的健行路線，讓民眾在涼爽秋風中享受森林浴，再回到舞台區欣賞由「五洲秋峰園掌中劇演出-民間奇譚：狗哥！東西還我」布袋戲。酷炫聲光效果完美融合傳統文化與現代科技，現場掌聲與歡呼聲不斷。此外還有，有獎徵答及宣導活動，以及主辦單位準備了許多豐富獎品，現場抽出液晶電視、高級鐵馬、氣炸鍋，及數十個布袋戲玩偶等與民眾同樂。

臺中市體育總會健行登山委員會主委暨市議員黃佳恬表示，議長盃健行活動每年春、秋兩季舉辦，已成為臺中市民期待的全民健走盛會。透過活動推廣健康生活，鼓勵大家在秋高氣爽時走出戶外增進親子互動，一起享受這場精彩饗宴，讓大朋友回味兒時回憶、小朋友認識布袋戲文化之美，共度愉快的週末。

參加健行鄉親眾多。林重鎣攝

