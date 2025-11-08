「天清清地靈靈」開展 南美館帶你走進道教美學與城市靈性之旅
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南又一場關於天地之間的靈性對話登場！南市文化局與南美館攜手推出特展「天清清地靈靈」，今(8)日開展，以《道德經》「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈」為靈感，邀你走進道教美學與城市文化交織的世界。
展覽從台南的道壇文化出發，融合城市變遷、科儀美學與當代藝術，將光影、聲響、物件與身體交織，呈現一幅靈性流動的城市地景。「得一」不只是道教哲學的核心，也是展覽的起點，透過延陵道壇的百年法器、絳衣、符籙，以及台南市立博物館典藏的道壇樂器，觀眾能一窺傳統道壇的精緻細節。
此外，展覽收錄1954年美國《Life》雜誌攝影師霍華德．索徹雷克拍攝的早期台南道士影像，串連地方信仰的時空記憶。展場也邀請蔡草如、潘麗水、劉進文、廖慶章、童譯白、黃雉原、黃敬容、張景泓等十餘位藝術家參與，用影像、物件與身體創造傳統與當代的對話，呈現藝術家與文物之間的深度交流。
策展團隊強調，展覽不只是「看」文物，更是一次靈性的體驗。從台南城市紋理到百年道壇的田野訪談，觀眾可在美術館中感受道教信仰、民間工藝與當代藝術的流動共振，成為「一」的尋訪者，體會天地之間的清與靈。
「天清清地靈靈」展期即日起至明(2026)年1月25日，地點位於南美館1館。展覽期間還將舉辦多場道教美學講座，詳情可查詢南美館官方網站及臉書專頁。
