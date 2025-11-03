天災不斷花蓮觀光人潮"雪崩式下滑" 鋼管紅茶1天僅賣4.5杯

生活中心／趙永博 花蓮報導

花蓮這兩年經歷0403大地震、颱風和光復水災，嚴重影響當地觀光消費。過去最熱鬧的金三角商圈，已看不到大排長龍的景象，鋼管紅茶店一整天只賣4、5杯飲料，還有許多店面要出租。不過，有泡泡冰店趁機轉型，搬到交通更方便、環境更好的店面，希望能吸引新客群上門。

放鞭炮慶祝開幕，花蓮經營超過30年的一心泡泡冰，十月底從原本30坪的三角窗，搬到超過兩倍大的百年洋房，希望換到更好的環境，能帶來更多生意。

廣告 廣告

一心泡泡冰二代老闆洪如信：「最影響的還是因為0403地震，花蓮整個經濟蕭條，（冬天）開一天賠一天，（夏天）也少說，掉了3、4成以上，我們老店是不是應該，做出一些突破。」

業者承接別人的店面，就是看中它鄰近東大門夜市，有人潮，內部空間又寬敞，或許能在花蓮0403地震後，帶來新氣象。但有些老店還陷在景氣寒冬中...





花蓮「天災不斷」觀光客銳減 泡泡冰店趁機轉型盼迎新氣象

花蓮一心泡泡冰搬到更大的店面。（圖／民視新聞）





鋼管紅茶老闆vs.記者：「10點多了只有一杯。」

50年老店花蓮鋼管紅茶，90歲老老闆坐在店裡發呆，3小時只賣出一杯紅茶。以前一天賣上千杯，使用招牌鋼管冰鎮和裝杯，現在賣的量太少，根本用不上。

鋼管紅茶老闆：「我放下去要賣給誰，這個要電耶，花蓮的西門町變成跟墓地一樣，（賣）4杯5杯100塊200塊也好。」

疫情過後，台灣人瘋出國，加上去年花蓮大地震、今年光復又洪災，觀光客雪崩下滑。





花蓮「天災不斷」觀光客銳減 泡泡冰店趁機轉型盼迎新氣象

鋼管紅茶店老闆滿臉憂愁，一天只賣出4、5杯飲料。（圖／民視新聞）





花蓮有名的公正包子，4、5位民眾在門口點餐，也有內用客人，但已看不到，以往的排隊人潮。

公正包子業者黃隆恩：「水災的部分，也是剛開始的時候有受到影響，鏟子超人救災，然後有帶動一些觀光經濟。」

實際走訪，有花蓮西門町之稱的金三角商圈，冷冷冷清，至少有10間店面待租。在地人也發現，十月底光復節連假，花蓮的街上空蕩蕩。

花蓮民宿業者廖麥渴：「一路下來，你沒有把自己推銷出去，真的太難了就是在苦撐。」

民宿老闆努力經營自媒體，拍影片介紹花蓮光觀美食，要吸引多點人到當地消費，振興經濟。





原文出處：花蓮「天災不斷」觀光客銳減 泡泡冰店趁機轉型盼迎新氣象

更多民視新聞報導

不堪虧損! "短命航線"花蓮-香港直航 明年又停航

花蓮倒店潮2／簽短約好漲租？花蓮房東半數住台北 觀光蕭條租金不降反漲

花蓮倒店潮3／旺季不旺！暑假住房率僅4成 花蓮民宿停、歇業逾200家

