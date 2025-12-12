天災人禍交迫 印尼紅毛猩猩滅絕危機

鏡頭回到亞洲，前陣子東南亞五、六個國家，歷經致命大雨，其中印尼、罹難人數最多，超過960人，而其實受難的不只人類，紅毛猩猩的家園也被摧毀，加上過去就已經有、濫砍濫伐的問題，就不再不設法保護，紅毛猩猩、最終只能走向滅絕。

極端天候這把利刃，在濃綠山頭狠狠地畫下幾刀，傾瀉而下的土石流，是大自然的鮮血，也讓紅毛猩猩的家備受侵擾。 猩猩資訊中心護林員 希亞吉安：「我們發現在近來的嚴重水患後，以前常在河岸旁見到的紅毛猩猩，以及雙趾猴 長臂猿 麝貓和犀鳥，現在到處都看不到牠們了。」

印尼北蘇門答臘，歷經雨季的致命水患，位於山谷的西彼洛，也飽嚐山崩泥流，但原始山林會消失，包含人為、全年無休的大舉砍伐。 猩猩資訊中心創辦人 哈迪西斯沃約：「這裡很多區域的森林都被砍伐殆盡，這就是為何我們認為政府漠不關心，當地人行伐林之實 不是留著自用，而是把砍下的樹木賣給林業公司，再把木材運走。」

還有許多山坡和丘陵地，被改造成農田果園、金礦場和水力發電廠。加上近期的土石流肆虐，也沖走了大群、棲息在山坡的紅毛猩猩，就算倖存，也難逃遷徙命運。公部門再不介入，科學家直言，滅絕，是必然的結局。

