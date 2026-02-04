天災外傷頻傳 醫籲接種破傷風疫苗

根據疾管署資料顯示，我國2025年共有3例破傷風本土病例，今年1月中旬也出現首例。由於農曆春節即將到來，民眾家中大掃除、親友聚會出遊，萬一不小心燙傷、刀傷、穿刺傷甚至碰撞等外傷，都可能暴露在「破傷風」風險之中。醫師提醒，應立即就醫檢查、評估施打破傷風疫苗。

國內唯一生產破傷風疫苗的國光生技，每年可穩定供應超過100萬劑破傷風疫苗，奇美醫院院長林宏榮表示，在政府預防接種推廣下，大多數民眾小時候都曾接種過破傷風疫苗，不過，若遇到災難時，破傷風疫苗就顯得重要。主要是運用對象是外傷的病人，急診外傷傷口的病人很多，第一會看傷口，越污染、越複雜，得到破傷風感染機會就越高，第二要看民眾防護力，施打破傷風疫苗已超過10年以上，本身免疫力已經下降，此時破傷風就很重要。

廣告 廣告

臺灣每隔幾年就可能出現風災、水災，像是去年花蓮光復鄉災情，很多「鏟子超人」前去救災獻愛，但若不小心受傷就有破傷風桿菌感染的風險，一旦傷口未及時處理，可能有重症風險，奇美醫院院長林宏榮說，身為急診外傷醫師都會很擔心他們的足部、下肢有沒有受到好的保護，有傷口的話不只會細菌感染還會有遭到破傷風桿菌感染的風險，這種少見但是非常致命的病發症，此時透過施打破傷風疫苗就可以產生保護力是非常有價值的。

本身為外傷專科醫師的新北市健保診所協會理事長施君翰表示，國人小時候基本上都打過破傷風疫苗，因保護力約10年，所以長大成人後保護力基本上已遞減得所剩無幾，若不小心受到外傷，感染破傷風的風險也隨之攀升。建議民眾，若處於高污染性環境，如掉到泥水裡、騎車跌倒、受到穿刺傷或割傷等有傷口感染風險者，應立即接種破傷風疫苗，強化保護力。特別是，國內騎摩托車人口眾多、碰撞受傷風險增，若出現外傷或比較深的傷口時，也建議施打破傷風疫苗。

破傷風疫苗過往劑型得將瓶口消毒、切開，抽取過程中，護理人員可能有受傷疑慮，現在改成一針一劑可降低拿錯藥的問題，減少繁瑣程序，提升工作效率，對病人的醫療處理也較安全快速。