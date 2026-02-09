天災後重啟人生！66歲剝蚵婦成功轉職喜領3萬就業獎勵金
（記者黃信峯／嘉義報導）根據內政部統計，台灣已於114年底正式邁入超高齡社會，其中嘉義縣老年人口比例位居全台之冠，高齡人力的開發與運用已成為在地發展的核心。去年（114）強颱重創嘉義沿海地區水產養殖業，許多仰賴兼職與臨時工維持生計的中高齡勞工，因災後工作量驟減而陷入生活困境。家住太保市、49年次的蕭女士原在東石鄉剝蚵維生，因蚵棚受損嚴重而失業。所幸在勞動力發展署朴子就業中心的積極輔導下，運用「55就業促進獎勵」，成功推介至嘉義某研發中心擔任環境清潔員。蕭女士如今不僅穩定就業，更將於農曆年後領到3萬元的就業獎勵金大紅包，減輕家庭經濟壓力。
圖/在朴子就業中心的積極輔導下運用55就業促進獎勵， 蕭女士順利轉任並穩定就業。記者黃信峯翻攝
現年66歲的蕭女士人生歷程充滿挑戰，育有三子的她，原本期盼屆退後安享晚年，不料接連遭遇喪子之痛，丈夫隨後也確診罹癌，龐大的醫療與生活開銷全落在擔任作業員的女兒身上。為分擔家計，蕭女士重回東石剝蚵維生，卻又遇天災重創蚵棚導致失業收入驟減。在人生谷底時，她走進朴子就業中心尋求契機，儘管初期因年齡限制屢屢碰壁，但她仍展現出銀髮人力特有的堅韌與鬥志。就服員黃文麗深受其精神感動，先以「臨時工作津貼」協助短暫安置，確保其經濟不致中斷。
圖/在朴子就業中心的積極輔導下運用55就業促進獎勵， 蕭女士順利轉任並穩定就業。
在擔任臨時人員期間，蕭女士充分發揮中高齡者「高度穩定、責任感強、做事圓融」的特質。她對每一份工作都充滿珍惜，做事細緻到位，充分展現「把事做好」的職人精神。朴子就業中心看見這份不可取代的銀髮價值，進一步運用「55就業促進獎勵」協助其成功轉任正職。如今，蕭女士不僅在穩定職涯中找回被需要的價值，更因穩定就業期滿，即將領到3萬元獎勵金。
圖/在朴子就業中心的積極輔導下運用55就業促進獎勵， 蕭女士順利轉任並穩定就業。
朴子就業中心張春美主任表示，高齡勞工累積的人生智慧與負責態度，是職場最珍貴的穩定力量，只要給予適當媒合，災後的困境也能化為重啟人生的轉機。勞動部推動的「55就業促進獎勵」，是在鼓勵年滿55歲以上（或45歲以上依法退休）民眾重返職場。只要離開職場滿3個月，經公立就業服務機構推介並穩定就業滿90天，全職者可領3萬元、最高領取6萬元；部分工時者可領1萬5,000元、最高領取3萬元，並同步提供雇主進用補助。詳情請洽詢朴子就業中心，服務專線：05-3621632。
