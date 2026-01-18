天災無情人間有愛 台南市長感恩慈濟賑災

今天上午，台南市長黃偉哲，也出現在台南靜思堂，特地感恩慈濟志工長期的付出，從地震在風災都不缺席，上人讚歎這分官民互助的精神，讓台南充滿溫暖還有祝福。市長送來災區剛收成的蜜棗與哈密瓜，每一顆都飽含土地重生的力量，也蘊藏著深深的感恩。感謝全台慈濟志工，一路相伴，走過重建之路。

「這是慈濟起家錢，這是民國55年的時候，慈濟那時候的五毛錢 大家撿的，這都是我們師兄師姊們撿的收集的，藉著我的手 呈現給上人，(你們如果還有要繼續)，再繼續 有沒有聽到，我們市政府也會一起收集，(這是要跟全球慈濟人結緣 感恩)，感恩 感謝上人。」

廣告 廣告

台南市長黃偉哲：「現在災害過去了，新聞熱度降低了，新聞媒體沒有報導了，但是我們慈濟師兄師姊，一樣繼續延續關心，這點非常感動。」

證嚴上人開示：「政府有在對有做好事的人有讚歎，所以我感覺說 這就是合和互協，合和 大家的心合 官民之間合，這叫做合和互協，我們台南如果可以這樣，永遠都是很有人文，也很有發展 祝福你們。」

更多 大愛新聞 報導：

2025年丹娜絲風災 愛心企業貢獻專業

左臉腫脹影響外觀 手術治療修補凹陷

