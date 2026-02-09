天災重創不低頭 剝蚵婦成功轉職

六十六歲蕭大姐的人生歷程充滿挑戰，育有三子的她，原本期盼屆退後安享晚年，不料接連遭遇喪子之痛，丈夫隨後也確診罹癌，龐大的醫療與生活開銷全落在擔任作業員的女兒身上。為分擔家計，蕭大姐重回東石剝蚵維生，卻又遇天災重創蚵棚導致失業收入驟減。在人生谷底時，她走進朴子就業中心尋求契機，儘管初期因年齡限制屢屢碰壁，但她仍展現出銀髮人力特有的堅韌與鬥志就服員黃文麗深受其精神感動，先以「臨時工作津貼」協助短暫安置，確保其經濟不致中斷。

在擔任臨時人員期間，蕭大姐充分發揮中高齡者「高度穩定、責任感強、做事圓融」的特質。朴子就業中心看見這份不可取代的銀髮價值，進一步運用「五五就業促進獎勵」協助其成功轉任正職。

朴子就業中心張春美主任表示，勞動部推動的「五五就業促進獎勵」，是在鼓勵年滿五十五歲以上（或四十五歲以上依法退休）民眾重返職場。只要離開職場滿三個月，經公立就業服務機構推介並穩定就業滿九十天，全職者可領三萬元、最高領取六萬元；部分工時者可領一萬五千元、最高領取三萬元，並同步提供雇主進用補助。詳情請洽詢朴子就業中心，服務專線：05-3621632。