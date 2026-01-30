天災陰影＋出國熱！花蓮飯店春節訂房「僅2成」

走進飯店，大廳空蕩蕩一片。（圖／東森新聞）





現在是寒假期間，加上距離農曆新年只有半個月，本該是旅遊旺季，但花蓮卻陷入寒冬。因為天災，加上出國潮，花蓮飯店訂房率僅剩3成，被形容是「腰斬再腰斬」。

走進飯店，大廳空蕩蕩一片，現在是寒假期間，距離農曆新年只剩下半個月，原本應該是旅遊旺季，但花蓮飯店訂房率平均只剩下2～3成，讓業者叫苦連天。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡：「往年同時期，大約已經要超過5成，6成的訂房率才算是正常，所以相較於今年來講，這個真的是歷年來最慘，這個已經是腰斬再腰斬，對於花蓮業者來說，開一天虧一天的狀況，也是讓大家咬緊牙根撐下去。」

東大門榮譽主委林文松：「因為去年整個遇到地震，還有水災以後水災，花蓮整個民宿，大概少了200多家。」

因為天然災害重創花蓮，加上去年9月馬太鞍洪災影響，遊客大量減少，花蓮壽豐鄉知名的渡假村也傳出2月1日將要停業。

渡假村總經理陳義豐：「客房的那個重新的修繕，以及設施的提升，那希望在半年或一年之後，能夠重新再出發。」

同樣等著觀光客到來的東大門夜市，但實際問到業者，大家都不看好業績，甚至減少備貨量。

東大門夜市業者：「就不知道怎樣，連寒假都沒有人，所以說我們今年的備貨量，可能會少一半，天氣的不穩定，所以說準備少一點，大概（少）3分之1。」

因為現在旅遊生態改變，大家更喜歡出國玩，加上天災帶來的陰影，許多人對花蓮停留在受災印象，認為道路不通、交通不便，讓大家不太愛踏足花蓮，不過觀光處也澄清，目前花蓮整體交通、路況，以及各大風景區都已經恢復通行，希望大家能夠走入花蓮，用行動支持在地店家。

