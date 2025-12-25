天災頻傳 花蓮高普考報到率跌破6成

花蓮縣近年天災多，公務員工作量暴增，花蓮縣政府為留住人才計畫明年推出返鄉交通補助，提供設籍外縣市公務員每月1次返鄉火車票補助。圖為花蓮火車站。（王志偉攝）

政府每年穩定招募公務員，不過，花蓮縣近年接連遭遇重大天災，讓公務員壓力大、工作量暴增，導致有不少花蓮公務員相繼離職調往外縣市，今年高普考報到率更跌破6成，縣府為此祭出交通費補助，明年起提供設籍外縣市公務員每月1次返鄉來回火車票補助，預算經縣議會審議通過即可施行。

花蓮近年接連遭受重大天然災害，去年發生0403花蓮大地震，今年9月又有馬太鞍溪堰塞湖潰決，縣府公務員承受龐大災後整備與復原工作量，使得不少公務員紛紛出走，調往外縣市工作。

根據縣府統計，近年高普考所需職缺報到情形，民國113年提列缺額34人、分發19人、報到16人，分發率55.88％，報到率84.21％。114年提列缺額27人、分發14人、報到8人，分發率51.85％，報到率跌到57.14％，報到率不到6成，顯示人力根本補不起來。

縣議員魏嘉賢指出，0403花蓮大地震後，花蓮對外交通不穩定，最近堰塞湖潰決爆發洪災，公務體系人力更顯吃緊。許多外地來的公務員，因交通不便、生活壓力大而選擇離開，他建議縣府提供實質津貼與住宿補助，多管齊下吸引年輕人加入並留住人才。

縣府人事處認為，報到率大跌與交通有關係，為提升外縣市人才留在花蓮的意願，縣府訂定「花蓮縣政府及所屬各機關學校試行公務人員返鄉交通補助費注意事項」，明年起推出返鄉交通補助，只要設籍外縣市的編制內公務員，每月補助1次搭乘台鐵自強號返鄉來回一般座位交通費，若需要轉乘則補助最近火車站的票價，希望減輕外縣市人員返鄉探親的經濟壓力。

人事處表示，這項計畫將等縣議會審議通過後上路，明年試辦將視實際執行狀況、同仁回饋及人力需求滾動式檢討。除了交通補助，精神上的支持也很重要，縣府也提供心靈支持等計畫。

1名從中部到花蓮工作的陳姓公務員則認為，基層公務員薪水其實不多，每個月搭火車回家，來回1趟將近2000元，再加上租房子是一筆不小開銷，雖然每月補助1趟交通費也還不錯，但有機會仍希望調回家鄉服務。