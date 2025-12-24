天然不一定溫和！40萬人研究：草本精油恐讓皮膚炎惡化

許多異位性皮膚炎患者不斷更換保養品，從一般產品換到天然、草本、無添加配方，皮膚卻越來越糟。台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師指出，問題往往不在患者不夠努力，而是還沒理解皮膚真正的需求。

異位性皮膚炎患者整體而言，並非對所有外來物質都容易產生接觸性過敏。（圖／Photo AC）

2025年發表於《Contact Dermatitis》期刊的大型系統性回顧研究，整理四十多年、超過四十萬人的資料發現，異位性皮膚炎患者整體而言，並非對所有外來物質都容易產生接觸性過敏。真正與問題明顯相關的，是某些特定分子，尤其是來自植物的成分。

張家銘醫師表示，許多植物性化合物在自然界的角色本來就是刺激與防禦，像菊科植物相關成分或倍半萜內酯等分子，常出現在精油、草本萃取、天然配方中。當皮膚處於發炎、免疫訊號偏高狀態時，這些分子容易被放大解讀，導致紅、癢、脫屑等症狀。

許多植物性化合物在自然界的角色本來就是刺激與防禦，像菊科植物相關成分或倍半萜內酯等分子。（示意圖／Pixabay）

張家銘指出，許多人誤以為異位性皮膚炎就是「全面性過敏體質」，對什麼都不敢碰。但研究清楚顯示，異位性皮膚炎患者並非對所有外來物質都容易產生接觸性致敏，真正跟異位性皮膚炎高度相關的不是金屬類過敏原，而是某些特定結構的植物性分子。

張家銘說明，反覆更換產品本身就是一種干擾，皮膚沒有時間安靜下來，免疫細胞只會認為環境不安全。研究在兒童與青少年族群發現，成長期反覆發炎的皮膚更容易留下長期免疫記憶，影響未來的敏感方向。

張家銘提醒，反覆發炎的皮膚不只是表面問題，而是在教免疫系統「誰是敵人」，若學習過程一直被錯誤刺激強化，將來修正會更辛苦。他建議孩子的保養不求多只求穩，少一點嘗試、多一點一致性。

張家銘提醒，反覆發炎的皮膚不只是表面問題，而是在教免疫系統「誰是敵人」。（示意圖／Pexels）

張家銘表示，該研究最重要的發現是異位性皮膚炎的免疫反應具有高度選擇性，這解釋了為何有人對精油特別敏感、有人卻完全沒事，以及為何有人停用某成分後皮膚就慢慢安靜下來。

張家銘建議，患者應暫時避開成分複雜、香氣明顯、植物萃取濃度高的產品，選擇成分單純、無味道的基礎保濕，給皮膚至少兩到四週穩定期。他強調，異位性皮膚炎的反應具高度個別性，改變往往不是做更多，而是拿掉皮膚不需要的東西。

