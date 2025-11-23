天然保健市場新藍海 2025蛹蟲草高峰論壇大葉大學登場

▲大葉大學侯雪娟副校長歡迎大家蒞校參加蛹蟲草跨域應用高峰論壇。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大榮生物科技股份有限公司、台灣藥用真菌蛹蟲草應用發展協會、大葉大學藥用植物與食品保健學系主辦，彰化縣中醫師公會、財團法人中醫藥發展基金會、智康生技有限公司協辦的「2025智慧生技新浪潮：蛹蟲草跨域應用高峰論壇」，今（23）日在大葉大學登場，產官學界專家、健康產業代表齊聚一堂，深入探討全球市場趨勢、科研進展與智慧生技製程等議題。

▲大榮生技游富華董事長(左二)感謝大學大學當企業產學研發的後盾。（記者林明佑翻攝）

大葉大學副校長侯雪娟表示，相較於稀少且價格高昂的野生冬蟲夏草，人工培育的蛹蟲草具備永續性、生產可控性與品質穩定性，更符合現代健康市場的發展需求。蛹蟲草不僅從過去的「傳統補品」成功轉型為「科學證據支持的功能性保健原料」，其跨域應用更已延伸至保健食品、美妝保養、療養品與新藥平台，並朝向 AI 精準製程與代謝工程的次世代生技模式邁進，期盼透過蛹蟲草跨域應用高峰論壇，推動台灣蛹蟲草研發能量站上國際舞台，為全球健康產業帶來創新與突破。

▲大榮生技展示系列蛹蟲草產品。（記者林明佑翻攝）

台灣藥用真菌蛹蟲草應用發展協會理事長徐泰浩強調，全球蛹蟲草市場規模持續飆升，2024 年已超過 82億美元，預計至 2034 年將突破 150 億美元，被視為未來十年最具投資潛力的天然保健原料之一。蛹蟲草中的關鍵活性成分「蟲草素（Cordycepin）」具備抗新冠病毒、免疫調節、抗腫瘤等重要功能，在國際學界與生技產業中備受重視，更因其高技術門檻與市場需求，被譽為生技界的「白色黃金」。大葉大學與大榮生技自 2012 年率先導入混光 LED 光譜技術，使固態培養之子實體能提升蟲草素含量，開啟全球 LED 生技應用的先驅研究。此外，大葉大學傑出校友趙士慶博士提出的 IoT 低氧液態發酵系統，能精準控制環境參數，顯著提高菌絲體生產效率，被視為目前國際最先進的蛹蟲草反應器製程技術。

大葉大學國際長、藥用植物與食品保健學系教授李世傑指出，根據大葉大學研究團隊分析，蛹蟲草含有超過 40 種具功能性的活性物質，包括腺苷、多醣體、類胡蘿蔔素、麥角硫因、洛伐他汀、GABA 等小分子與次級代謝物。蛹蟲草已成為全球健康產業成長速度最快的明星原料，在過去 20 年間，與蛹蟲草相關的科學文獻從 2,390 篇大幅提升至逾 27,800 篇；僅 2024 年一年，全球期刊便新增超過 2,000 篇研究，涵蓋肺部保護、腎臟健康、男性生殖機能、抗疲勞、抗氧化、皮膚保養等二十多種生物活性，顯示蛹蟲草在醫療保健領域的重要性持續擴大。

與大葉大學合作多年的大榮生物科技，今年躋身《財富商業洞察(Fortune Business Insights)》公布的全球十大蛹蟲草供應商名單，是台灣唯一入選的企業，顯示台灣在生技製程與量產技術具有堅強實力。大榮生技董事長游富華說，「2025智慧生技新浪潮：蛹蟲草跨域應用高峰論壇」是大葉大學與大榮生技產學合作二十多年的成果展現，自2012年起共同開發LED組合光譜調控技術與智慧生物反應器應用於蛹蟲草子實體，引領蟲草素量產新時代。