天然抗病毒神器竟藏在母乳中！乳鐵蛋白還能抗氧化、抗癌

乳鐵蛋白作為天然存在於乳汁中的蛋白質，不僅是嬰兒抵禦病原體的重要防線，對各年齡層都有顯著健康益處。細胞分子生物學專家黃琇琴指出，隨著年齡增長及環境因素影響，人體內乳鐵蛋白的分泌能力會減弱，因此各年齡層皆可透過補充來提升健康。

黃琇琴表示，乳鐵蛋白最顯著的功能之一是有效調節體內鐵質。「作為一種攜帶鐵的蛋白質，乳鐵蛋白不僅能運送鐵，還能儲存和調節鐵質，特別是在運動後，能釋放鐵質以促進氧氣運輸，對女性運動員在生理期間尤為重要。」

廣告 廣告

在抗病毒方面，乳鐵蛋白的能力備受科學界關注。黃琇琴解釋：「它能直接包覆病毒，防止其進入細胞，並與細胞表面受體結合，進一步阻斷病毒的入侵。」她補充道，早在新冠疫情之前，科學家就已發現乳鐵蛋白對腸病毒及其他病毒具有抵抗力。

在運動後，乳鐵蛋白能釋放鐵質以促進氧氣運輸，對女性運動員在生理期間尤為重要。（圖／Photo AC）

除了抗病毒功能外，乳鐵蛋白還具備強大的抗氧化特性。黃琇琴指出，乳鐵蛋白能減少體內過量游離鐵所引發的自由基，從而減緩衰老過程。「它在控制鐵質的同時，能有效降低氧化壓力，保護細胞免受損害。」

在抗發炎方面，乳鐵蛋白透過調節免疫細胞，能有效降低發炎因子的分泌。黃琇琴強調：「當身體發炎時，乳鐵蛋白的濃度會顯著上升，這顯示其在抗發炎反應中扮演重要角色。」

黃琇琴進一步解釋乳鐵蛋白的免疫調節功能：「乳鐵蛋白能與免疫細胞溝通，減少過度的細胞激素分泌，從而降低發炎反應的風險。它不僅能清除入侵微生物，還能促進細胞修復，幫助身體恢復健康。」

研究顯示，乳鐵蛋白能識別癌細胞並進入其內部，抑制腫瘤的生長。（示意圖／Pexels）

在癌症防治方面，乳鐵蛋白也展現出潛力。研究顯示，乳鐵蛋白能識別癌細胞並進入其內部，抑制腫瘤的生長，並可作為藥物載體，提高抗癌藥物的治療效果。

此外，黃琇琴提到乳鐵蛋白還具備抗細菌、真菌及寄生蟲的能力，「透過結合鐵質，乳鐵蛋白能限制微生物的生長，進一步保護人體健康。」綜合來看，乳鐵蛋白擁有多重健康益處，包括抗病毒、抗氧化、抗發炎、增強免疫力等功能，顯示出其在現代健康管理中的重要性。

延伸閱讀

重啟核三評估報告出爐！台電估最快2029年中

反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家曝對台影響：冷冬機會增大

粿粿偷吃被男方握關鍵證據？徵信社掛保證：絕對可支持范姜