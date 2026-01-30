天然檜木芳香精油禮盒推薦手作精油香氛擴香

【商家指南推廣專題】

淡淡的精油香氣能舒緩人們疲憊的身心靈，位於彰化的「檜味玥手作」，以台灣人熟悉的檜木香為核心，研發一系列天然檜木精油、香氛、車用擴香、手工皂以及木作小物，將森林清新感帶進居家、車內與日常生活之中，是不少上班族、家庭與司機青睞的天然檜木芳香精油禮盒推薦品牌。

「檜味玥手作」是成立於2018年的天然檜木芳香精油禮盒推薦品牌，創辦人的夫家從事家具與木料進口，長期引進帶有檜木香氣的木材進行加工，加工後產生的小餘料則會直接燒掉。身為醫藥產業研究員的創辦人，深知木材的多元功能，因此決定從檜木餘料中提煉精油，製作純天然、無化學添加的香氛擴香、手工皂及各式木製小物，減少浪費的同時，也能創造出對人與環境都友善的產品。

創業初期，創辦人為了提煉檜木精油，不惜向婆婆借錢購買機器，雖然能在小規模提煉中累積經驗，她卻發現隨著檜木原料量增加，小鍋爐的效率已不符經濟效益，因此決定親訪精油提煉加工廠，確認對方的設備、提煉方法與工廠環境符合品質的標準，才正式委託廠商協助萃取檜木精油。

目前，「檜味玥手作」除了販售天然檜木芳香精油，也研發香氛擴香、手工皂、車用擴香、皂架、木屑芳香包、杯墊、起泡網、沐浴球、沐浴刷、手沖咖啡收納、木製寵物小物、精油展示架、檜木家具、檜木建材等多項產品。

創辦人解釋，檜木屬於分子較重的木質調，帶有乾淨、不膩、不刺鼻的木頭香氣，能協助穩定情緒、減少焦慮、提升睡眠品質，加上具備天然的木酚、植物次生物質，能淨化廚房油煙、寵物體味、櫥櫃臭味，相較於柑橘類、花香類精油，擴香持久度高，滴在擴香石、木頭或布料上氣味不會很快消散，因此，「檜味玥手作」萃取檜木精油製作溫和、安全、不化學的香氛擴香、手工皂等商品，非常適合寶寶家庭、毛家庭、敏感鼻族群使用，成功入選天然檜木芳香精油禮盒推薦名單。

車用擴香不同於車用香氛，「檜味玥手作」特別與工廠合作開模，設計出一系列不鏽鋼車用擴香座，內部可放入棉片，只需在棉片上滴入檜木精油，或個人習慣使用的精油即可，由於精油並非整瓶放置車內，能降低高溫時自燃的危險性，且品牌亦會額外附贈棉片，幫助使用者依照心情與季節更換香味，無需擔心不同氣味混雜在一起，為通勤者、運輸司機增添生活儀式感。

若您習慣在臥室、辦公桌放置檜木精油香氛擴香，舒緩緊張情緒，那麼「檜味玥手作」就是值得信任的天然檜木芳香精油禮盒推薦品牌，目前，他們於台中大肚萬里長城步道擺攤，提供檜木精油、手工皂試用，也開設蝦皮賣場，方便消費者網購商品，現在就點選以下連結，了解更多天然檜木芳香精油禮盒推薦資訊。

