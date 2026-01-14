「天然氣公主」陷貪腐風暴！烏克蘭突襲季莫申科政黨辦公室，指控她行賄操縱國會議員

烏克蘭政府持續擴大進行反貪腐搜查，最新目標鎖定、過去以「天然氣公主」在全球擁有一定知名度的前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko），調查人員無預警進入其所領導的政黨辦公室搜索物證，因為該黨國會議員被指控涉嫌收受賄賂和存在買票行為。

彭博報導指出，烏克蘭國家反貪腐局（NABU）發表聲明，該機構已對一名「未具名」的國會黨團領袖，提出犯罪嫌疑通知，指控其行賄議員，要求他們在國會中，依照特定方向進行投票。反貪腐局同時在社群X上，公布一段疑似是季莫申科與一名未具名議員之間的對話錄音。但對於政府的指控，這位前任女總理隨後回應反駁，強調該錄音與自己毫無關係。

季莫申科隨即透過個人臉書粉專發文，不只否認所有指控，更稱官方說法毫無根據。她表示，反貪局探員對其辦公室持續搜查一整夜，還沒收她放在辦公室的部分個人存款。這些存款，她先前早已依法進行申報，根本不是什麼犯罪款項。

反貪行動持續撼動烏克蘭

反貪機構針對季莫申科的行動，是近期一連串政治貪腐的最新案例。在俄羅斯持續入侵且不打算停止三年戰爭之際，國內貪腐問題、如今成為極度敏感的政治和民生議題。反貪局與特別檢察署（SAPO）在2025年，針對烏克蘭國內能源產業展開貪腐調查，最終導致多名部長遭撤換，甚至讓總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）重要幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）因此辭職下台。

烏克蘭反貪局搜查「天然氣公主」季莫申科辦公室，指控其政黨涉嫌賄賂。（翻攝自NAB X粉專）

這個反貪局，是基輔在歐美施壓下額外成立的獨立反貪機構，雖然澤倫斯基一度試圖將前述兩個反貪機構，納入政府體系底下，但最終沒有達成控制目的。有趣的是，相比澤倫斯基希望將兩個獨立機構納入旗下，此次遭搜查的季莫申科，則是多次公開強烈抨擊他們，甚至直接吐槽這兩個反貪機構，仗著背後有歐美列強撐腰，正在對烏克蘭進行「漸進式殖民」。

天然氣公主的起伏人生

提到季莫申科你不一定有印象她是誰，但如果提到烏克蘭「天然氣公主」，只要有關注國際新聞的讀者，多少都能喚起一點記憶。

現年65歲的季莫申科，一直是烏克蘭政壇重量級人物。她曾於2004年領導親民主的「橙色革命」，成功阻止親俄派的亞努科維奇（Viktor Yanukovych）掌權。然而，當這位被她強烈反對的亞努科維奇，最終成功在2010年奪取權位後，她隨即因一項具爭議性的天然氣合約，被逮捕且判刑入獄，一直到2014年烏克蘭爆發街頭抗爭，推翻亞努科維奇政府後才重獲自由。

2019年烏克蘭總統大選的候選人季莫申科（Yulia Tymoshenko）。（AP）

而在2019年那場關鍵總統大選中，季莫申科敗給澤倫斯基，此後隨著這位演員出身的總統，名氣透過外媒渲然不斷上升，這位「公主」的政治影響力也逐漸下滑，儘管其領導的政黨，如今實際政治影響力非常有限。但季莫申科對外仍具有非常高的公眾辨識度，如今的她轉向民粹立場，除了監督對抗澤倫斯基外，也經常反對許多外來變化，像是國際貨幣基金（IMF）的援助。

