天然氣公司贈春節慰問金 關懷苗榮服處榮民眷

欣桃天然氣股份有限公司徐偉光副總經理(前排左五)、苗栗縣榮民服務處陳立中處長(前排右五)偕同柯長榮副處長(前排右四)與服務團隊合影。

農曆春節將至，欣桃天然氣股份有限公司徐偉光副總經理二十七日代表房茂宏董事長前往苗栗縣榮民服務處致贈春節慰問金，為榮民袍澤帶來暖心的節慶關懷與祝福，由苗栗縣榮民服務處陳立中處長偕同柯長榮副處長及服務團隊代表受贈，並致贈感謝狀，共同攜手為照顧榮民(眷)家庭而努力。

欣桃天然氣股份有限公司徐偉光副總經理表示，轉達房茂宏董事長對榮服處第一線服務人員的肯定外，更對榮服處長期深耕地方、照顧弱勢榮民(眷)的努力表示敬佩。欣桃天然氣股份公司始終秉持「取之社會、回饋社會」的企業精神，特別是在象徵團圓的春節前夕，希望能透過實際的資源挹注，協助需要幫助的榮民(眷)平安過好年，善盡企業社會責任。

苗栗縣榮民服務處陳處長表示，感謝欣桃天然氣股份有限公司房茂宏董事長，長期以來對榮服處的各項支持，不僅長期認養榮民遺孤，每逢佳節更是不忘送暖。持續秉持「榮民在哪裡、服務到哪裡」及「榮眷在哪裡、關懷到哪裡」的目標，賡續積極鏈結各社會組織資源，擔任地區資源整合平台，透過跨區聯繫、溝通及參與，建立高效指揮應變機制，擴大資源整合範圍，及時精準地投入服務，成為輔導會應變前進指揮中心，並加強與地方仕紳、優秀企業、退伍軍人社團及善心團體的聯繫，攜手關懷照顧榮民(眷)。