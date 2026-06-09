天然漱口水推薦品牌，教您如何挑選漱口水

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【商家指南推廣專題】

每日使用漱口水有助減少牙菌斑堆積、降低口腔異味，然而，不少市售的漱口水成分複雜、刺激嗆辣，導致消費者望而卻步，而天然漱口水推薦品牌「點點蜜」嚴選巴西頂級綠蜂膠配方，製作不刺激且具淡淡蜂膠香氣的產品，同時教導消費者如何挑選漱口水，守護孩童、成人與長輩的口腔健康。

天然漱口水推薦品牌點點蜜的創立故事

創立於2004年的「點點蜜」，是一家長期投入商品研發、品牌代理與電商經營的企業，旗下的三個品牌皆深入不同領域：「Healer醫樂」以療癒為品牌精神，結合科學標準與自然平衡，提供保健美容相關產品；「OVIVI」主打質感美學家電，強調簡單、智慧與溫度；「MOMO&HUHU毛呼呼」則聚焦寵物用品，秉持「毛孩是家人」的視角開發設計寵物相關商品，深受毛家庭好評。

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點點蜜教您如何挑選天然漱口水推薦品牌

「點點蜜」投入天然漱口水研發的起因為創辦人Paul的親身經驗。三年前，他因牙齒問題購入市面上某知名品牌的漱口水，卻在首次使用時因過於嗆辣而立刻吐出，促使他開始思考如何挑選漱口水的成分與功效，並大量採購各廠牌產品逐一試用。

Paul發現，許多漱口水由酒精、化學殺菌劑（CHG／CPC）、氟化物、三氯沙、色素、香精等成分組成，其中化學殺菌劑會導致牙齒染色變黃、影響味覺甚至出現細菌抗藥性，氟化物作為慢性有毒物質，不易被身體代謝，若過量使用恐造成身體負擔。

於是，他帶領「點點蜜」開發團隊與GMP工廠研發人員，鑽研成分單純、溫和無刺激的天然漱口水，經歷反覆溝通、打樣、調整、試用與檢驗，最終開發出適合各年齡層使用的Healer醫樂蜂膠漱口水，並誠實公開產品內含物資訊，協助消費者安心挑選，這也是「點點蜜」成為天然漱口水推薦品牌的原因。

為何天然漱口水推薦品牌嚴選蜂膠製作漱口水？

蜂膠是蜜蜂採集樹脂、植物汁液、花粉後，混合喉腺分泌物（酵素）與蜂蠟所形成的膠狀物，其富含類黃酮、萜類化合物、胺基酸、活性酶、維生素，以及鐵、鋅、硒、鈣等微量元素，能用來修補蜂巢以防止黴菌、細菌或病毒入侵，同時保護幼蜂及蜂后的安全。

正因蜂膠具備抗菌、修復組織等優點，「點點蜜」選用巴西頂級綠蜂膠成分研製Healer醫樂蜂膠漱口水，其顏色透明清澈、帶有微微的蜂膠味，且品牌皆自費送交SGS檢驗，確保成分不含色素、酒精、香精、石化界面活性劑、氟化物、化學殺菌劑、防腐劑或塑化劑，適合兒童、長輩、上班族、登山者或想改善口腔健康的人。

天然漱口水推薦品牌的案例

出生中藥行家庭的小胖盈，自從戴牙套後食物容易卡在鋼絲縫中，口臭也隨之而來，在使用「點點蜜」的Healer醫樂蜂膠漱口水後，第一次感受隔日早上口腔能保持清爽無異味，且漱口水溫和不刺激的口感與淡淡的蜂膠香氣，讓牙齦敏感、口腔受傷的她能放心使用。

口腔是每天與外界交流的第一線，想維持清新氣息與穩定口腔狀態，如何挑選漱口水便成為重要課題，「點點蜜」採用天然原料打造Healer醫樂蜂膠漱口水，並層層把關成分、製作、檢驗流程，保障產品的品質與安全性，因而成為值得消費者信任的天然漱口水推薦品牌。

更多天然漱口水推薦品牌資訊請洽以下連結

品牌：點點蜜

電話：02-8913-7511

地址：新北市新店區寶橋路235巷126號3樓

時間：週一至週五09:00-12:00、13:00-18:00（週六日公休或逢國定假日休假）

官網：https://rink.cc/tor6c

FB：https://rink.cc/vkyt8

以上訊息由點點蜜提供