天然界的抗癌大軍！綠花椰菜「這1段」營養成分超高：比花球高100倍
在營養醫學的世界裡，「十字花科蔬菜」幾乎可以說是天然界的抗癌大軍。《優活健康網》特選此篇，不只高麗菜、青花菜、芥藍菜、甚至是小白菜，而在這一整排抗癌選手當中，綠花椰菜無疑是抗癌力最強的代表之一，因為它含有一種研究最多、效果最明確的明星成分蘿蔔硫素（sulforaphane）。
蘿蔔硫素這個名字或許陌生，但它的實力在科學界可是早已坐穩抗癌一線：啟動身體的抗氧化系統、關掉慢性發炎的開關，還能延緩癌細胞的形成與擴散，是目前被大量研究的「天然化療劑」之一。
最強抗癌的是被丟掉的「菜梗與葉」
很多人想問一個最核心的問題：在綠花椰菜裡，哪一個部位的抗癌成分蘿蔔硫素最多？ 答案，往往出乎意料。基因醫師張家銘分享，根據美國約翰霍普金斯大學1997年發表在《美國國家科學院院刊》上的經典研究，綠花椰菜的年輕嫩芽與菜梗部位所含的蘿蔔硫素濃度，是成熟花球的10～100倍。
研究團隊每天給實驗動物攝取25～100微莫耳的蘿蔔硫素，不只顯著延緩了乳癌腫瘤的生成，效果甚至可以媲美市面上主打抗癌的高價保健品。更驚人的是，僅僅3天的嫩芽，其抗氧化酵素誘導力就高達每公克51萬單位，而一般成熟蔬菜大約只有3萬單位／公克，抗氧化力高出十倍以上。
換句話說，我們每天隨手削掉、覺得不好吃的那段菜梗，可能正是綠花椰菜抗癌效果最精華的來源。真正厲害的，從來不是那朵綠油油、看起來最漂亮的花球，而是我們不小心丟掉的那一段，默默守護健康的菜梗與葉子。
抗氧化、抗發炎還能顧肝顧眼
我們都知道壓力大、吃太油、作息亂，會讓身體慢慢壞掉。但很少人知道，這種壞，是從「發炎」開始的。而蘿蔔硫素這個神奇的小分子，就像身體裡的滅火器，能啟動抗氧化的Nrf2路徑，讓細胞自我修復，也能關閉NF-κB這種導致慢性發炎的開關。
它不只能在癌症研究上有表現，在脂肪肝、糖尿病、視網膜病變，甚至神經退化的研究裡，也都有角色。換句話說，如果有家族癌症史、代謝問題、眼睛退化，或長期處於慢性疲勞狀態的人，綠花椰菜真的不只是「青菜」，它其實是身體最需要的保護力。
「吃得健康」不是吃貴，而是吃對
菜梗怎麼吃？張家銘說，其實很簡單，涼拌、切絲炒蛋、丟進蔬菜湯、煮粥、炒飯，甚至打果汁都行。如果家裡有小孩，也可以切碎拌在餅乾麵糰、蛋餅、義大利麵裡，不但營養，還不會被挑食。
更進階一點的人，可以把菜梗和葉子烘乾打成粉，加在優格、豆漿、燕麥裡，就是天然的機能補給。這些方法不只是補營養，更是讓我們「不再錯過身體需要的東西」。
健康是吃得剛剛好、吃得有意識
張家銘強調，我們的身體其實早就具備修復自己的能力，那些密碼就寫在DNA裡，只是它需要一點「素材」來啟動。很多時候，那些被我們忽略的食材——看起來不起眼、不起眼的葉子與菜梗，可能正是身體在等的那一把鑰匙。
所以，下次去市場買菜時，不妨多看一眼。別害羞，膽子大一點、開口跟老闆說：「那段菜梗，不要丟，幫我留一截！」；料理時，也不必急著把葉子削光光、梗切掉——也許留下的那一段，就是邁向健康人生的第一步。
（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：別再丟掉！綠花椰菜「這1段」抗癌力是花球10倍 還能顧肝、護眼）
