天然瘦瘦針！「1種食物」穩血糖、防脂肪肝 很多人卻不敢吃

記者鄭玉如／台北報導

基因醫師張家銘指出，秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布富含可溶性膳食纖維，有助於穩血糖、增飽足、降低脂肪肝。（示意圖／PIXABAY）

不少人不喜歡吃口感黏滑的食物，但這類食物富含可溶性膳食纖維，有益腸道健康。基因醫師張家銘提到，秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布是腸道益生菌最愛的食物，有助於穩定血糖，增加飽足感，甚至減少脂肪肝、腸躁症、大腸癌的發生機率。

張家銘在臉書粉專表示，秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布等口感黏滑的食物，富含可溶性膳食纖維（soluble dietary fiber），從分子層級來看，這類纖維主要由果膠、植物膠與黏液型多醣、β葡聚糖及抗性寡糖所組成，它們會吸水形成膠狀結構，在腸道裡停留得久，成為腸道微生物最重要的能量來源。

人體其實消化不了這些纖維，但腸道菌可以，當它們吃到濕滑的分子，會把纖維轉換成能影響人體的訊號分子，也就是「短鏈脂肪酸」，其中最重要的包括醋酸、丙酸及丁酸。丁酸特別關鍵，不只是大腸細胞主要的能量來源，也是能調控基因表現的分子開關，可抑制組蛋白去乙醯酶，降低長期被打開的發炎基因活性。

另外，攝取黏滑的食物，還能增加飽足感，因為短鏈脂肪酸會啟動G蛋白偶聯受體，腸道就會分泌升糖素樣胜肽與胜肽YY，有助於調節食慾、血糖與胃排空速度，目前臨床上使用的瘦瘦針，正是模擬或放大這條生理路徑。當胃排空變慢，血糖變穩，自然就會出現飽足感。

張家銘進一步說明，若可溶性膳食纖維長期不足，腸道菌會被迫改吃蛋白質、腸道黏液，此時會產生氨、胺類、支鏈脂肪酸，還有過多的次級膽汁酸，導致腸道屏障慢慢變薄，發炎訊號開始亂跑，其與胰島素阻抗、脂肪肝、腸躁症，甚至大腸癌密切相關。

張家銘建議，日常適量補充富含可溶性膳食纖維的黏滑食物，不要突然補很多，讓腸道菌有時間適應，且來源要多樣，輪流攝取蔬菜、豆類、菇類、海藻，優先選擇原型食物，不要長期依賴精製粉末。

