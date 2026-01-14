天然的4樣暖身食物！可以從胃暖到全身，告別寒冬手腳冰冷的困擾，保持滿滿活力

強烈冷氣團來襲，民眾穿著厚外套走在路上，都不禁打冷顫，這時若能喝杯紅棗薑茶，來碗糯米粥，吃鍋羊肉爐，不僅是冬日一大享受，也能有助驅寒暖身，讓人熱起來。

冬季禦寒從飲食下手！4種暖身食物別錯過



婦產科主治醫師張瑜芹透過臉書分享，天氣越來越冷，手腳冰冷是很多女生的困擾，除了穿多一點衣服、狂用暖暖包，吃對食物也能幫助身體暖起來！她特別幫大家挑選了4種適合冬天吃的暖身食物，讓妳從內而外告別寒冷：

▲婦產科主治醫師張瑜芹提出4種食物，讓民眾透過飲食可以驅寒暖身。（圖／擷取自「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」臉書粉專）

1.生薑：生薑含有「薑辣素」，研究表明這種成分可以促進血液循環，幫助身體對抗寒冷。不管是薑茶、生薑紅糖水，還是加入料理，都能有效驅寒暖身！



2.紅棗：紅棗被稱為「天然補血劑」，因為其富含鐵質和維生素C，有助於提升免疫力和促進血液生成。將紅棗搭配薑片煮成紅棗薑茶，效果加倍！

3.羊肉：羊肉性溫，含有豐富的優質蛋白質和鐵質，有助於補氣養血，特別適合冬季進補。羊肉湯或羊肉爐不僅暖胃，也能促進全身血液循環。



4.糯米：糯米性溫，有助於補氣益血，特別適合冬天的飲食調理。吃上一碗熱騰騰的糯米粥，既能暖胃，也能快速提供能量，讓妳從早到晚都元氣滿滿！



營養師提醒暖身食物適量攝取，避免消化不良



張瑜芹也推薦大家，將紅棗、桂圓和生薑一起煮成暖身茶；或者將羊肉與胡蘿蔔、枸杞一起燉湯，既美味又營養。而透過這些天然的暖身食物，可以從胃暖到全身，告別寒冬手腳冰冷的困擾，保持滿滿活力！最後，她也提醒，暖身食物雖好，但切記適量攝取，避免消化不良或引起不適。

(本文獲「NOW健康」授權轉載，原文刊載於此）





