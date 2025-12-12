天然石材「被誤會太久」！公會：不燃、無毒煙、低碳 被低估的安全建材

（記者石耀宇／綜合報導）香港新界大埔宏福苑於11月發生大火，八棟建築有七棟受波及，濃黑煙與白煙從多樓層竄出，暴露複合建材在高溫下大量釋放毒煙的風險。台灣區石礦製品工業同業公會指出，火災反映建材選用與居住安全密不可分，天然石材具備不燃、無毒煙等特性，是現代住宅提高防火韌性的關鍵。公會並於2025台北國際建材展提出天然石材迷思破解，盼民眾正確認識石材的安全與永續價值。

圖／台北市室內設計裝修商業同業公會理事長謝坤學（左）與台灣區石礦製品工業同業公會理事長黃建堯展示石材製品。（石礦製品工會 提供）

天然石材具不燃特性 高樓火場「逃生關鍵」

台北市室內設計裝修商業同業公會理事長謝坤學表示，天然石材屬歐盟EN 13501-1 A1級不燃材料，即使在高溫下仍保持穩定，不會燃燒或釋放毒煙，與含樹脂和工業微米級矽粉的人造石英石差異顯著。後者遇火除釋放煙霧外，破裂時可能產生 10～40 微米的粉塵，進一步增加吸入風險。公會強調，高樓救災受限於雲梯高度，火災中的存活時間往往取決於建材能否延緩火勢與避免有害煙霧。

圖／石礦製品工會 提供

民眾迷思一次破解 石材長期被誤會的真相曝光

在建材展中，公會將多年來民眾最常見的四大誤解整理為「天然石材迷思」，並以科學資料逐項澄清。

首先是廣為流傳的「石材輻射」疑慮。公會指出，天然石材取自地殼，其天然放射性含量與一般岩層相同，遠低於健康風險標準。國際放射防護委員會（ICRP）與多國建築規範均將天然石材列為安全建材。

第二項迷思是石材會「病變」或「變色」。公會說明，這些現象多源自施工瑕疵、酸性清潔劑或排水問題，與石材本質無關。花崗岩、大理石本身結構穩定，適當使用可維持數十年；若因環境因素造成表面受損，也能透過拋光與整修恢復。

第三個常見誤會是「天然石材難保養」。公會表示，石材日常清潔以中性清潔劑即可，保養並不如民眾想像中困難。相較下，許多含樹脂的人造材料依賴化學層維持外觀，耐熱與抗刮性反而較弱，且損傷後不易修復。

第四項迷思則被誤指「石材不環保」。公會解釋，天然石材不需高溫燒製或化學合成，只需採掘、切割與研磨即可使用，因此碳排放量遠低於瓷磚、鋁板與複合材料。此外，天然石材兼具美觀、耐久及低碳，是綠建築與ESG趨勢下的重要建材。

圖／台灣區石礦製品工業同業公會理事長黃建堯。（石礦製品工會 提供）

從火災到迷思 公會：建材不能只看外觀，更關乎生命安全

台灣區石礦製品工業同業公會理事長黃建堯強調，香港大火揭示建材本質對於火災安全具有關鍵影響，而民眾對天然石材的誤解則反映資訊落差。公會呼籲政府、建築師、設計端與消費者重視建材安全性，並以科學資訊導正錯誤認知。

公會也在建材展中透過示範、實測與專家解說，協助民眾理解天然石材在火災安全、健康與永續上的完整價值，期望改善民眾對石材的長期誤解，提升建築環境品質與住宅安全。

