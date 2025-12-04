「天然系美女」周也扮男裝帥炸 臉塗黑超省事火速完妝！催促丞磊：你快點

《錦月如歌》周也（右）和丞磊攜手征戰沙場。愛爾達電視提供

中國戲劇小花「天然系美女」周也在《錦月如歌》中造型百變，從優雅的白紗和華麗宮廷造型，再到征戰沙場的帥氣束髮盔甲，每個造型都很驚豔、話題十足，周也也曾在訪問中聊到自己最喜歡的造型，「我自己很喜歡軍營時期的造型，主要是新鮮感、是我沒有挑戰過的」。

周也還加碼爆料「女將軍」的妝造時間甚至比丞磊還要快速，坐在一旁丞磊聽聞也附議：「對，她梳個丸子頭就對我說『我好了，你快點』！」周也笑說：「因為我是用真頭髮，我也不用沾睫毛，只要畫眉毛、把臉塗黑就完事了。」隨即還開玩笑地補了一句「這應該是我拍過的古裝中，最省事的角色吧」。

廣告 廣告

周也古裝扮相優美。愛爾達電視提供

丞磊超甜告白：每個階段都美好！

「禾晏（周也飾）」和「肖玨（丞磊飾演）」在劇中兩人先是從小在學堂一起讀書，之後進到軍營肖玨則成為禾晏的上司，最終又成為了對方的男朋友，面對這三種不同的身分，丞磊笑說：「無論什麼身分、無論什麼階段，只要跟禾晏的話，我覺得每個階段都是值得且美好的回憶。」《錦月如歌》5日起，週一至週五晚間七點愛爾達綜合台全台首播。

丞磊演出《錦月如歌》後人氣大漲。愛爾達電視提供



回到原文

更多鏡報報導

陳都靈驚傳將遭「獻祭」 粉絲見「不在了」嚇壞！被刪留言急喊：快通知她家人

陳都靈震撼遭爆「獻祭」內幕！工作室發聲了 揭露最新現況喊：被逮捕

胡歌認了升格二寶爸！遭網瘋猜是下一個「獻祭」目標 吐露對孩子「愧疚」心聲