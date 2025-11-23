天然解憂良方！連喝4週綠茶 壓力指數下降近18%

現代人生活壓力大，一項最新研究發現，綠茶可能是天然的解憂良方，服用綠茶萃取物能有效改善憂鬱、焦慮症狀，連續服用4週後，受試者的壓力指數下降了17.98%，同時也能提升睡眠品質。

若每天補充400毫克的L-茶胺酸，連續28天後，感覺壓力量表可下降17.98%。（示意圖／Pixabay）

家醫科醫師陳欣湄在其臉書粉專「陳欣湄。家醫科女醫師日常」中分享了這項2025年發表於《Biomedicines》的系統性回顧研究成果。該研究納入了13篇隨機對照試驗，探討綠茶及其活性成分是否能改善情緒障礙症狀。研究中的介入形式多元，包含綠茶飲料、綠茶萃取物，或單一活性成分如L-茶胺酸、EGCG等的補充。

根據研究結果，若每天補充400毫克的L-茶胺酸，連續28天後，感覺壓力量表可下降17.98%。陳欣湄表示，若要換算成實際飲用量，這相當於每天需喝13至50杯綠茶，才能達到研究中的排憂降壓效果。

對於不習慣喝水的人來說，學習喝綠茶是提升健康的好方法。（示意圖／Pixabay）

雖然在日常生活中不可能攝取如此大量的綠茶，但陳欣湄強調，綠茶中富含的多種抗氧化成分對健康仍有諸多益處。她建議民眾可以將綠茶納入日常飲品選擇中，即使是選擇手搖綠茶，也能為健康加分。

對於不習慣喝水的人來說，學習喝綠茶是提升健康的好方法。不過，陳欣湄也提醒民眾在飲用綠茶時需注意四點：不要添加糖分、選擇現泡的綠茶、避免添加奶精或香精，以及選購檢驗合格、無農藥殘留的產品，才能真正享受綠茶帶來的健康效益。

