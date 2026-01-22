天然醫美來襲 若瑟醫院導入針灸美容新技術

▲美顏針實作。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】天然醫美來襲 若瑟醫院導入針灸美容新技術隨著醫療美容產業發展日趨成熟，民眾對醫療美容需求逐漸轉向「美顏兼顧自然、安全、健康」的理念實行，天主教若瑟醫院推出全新中醫科醫美項目——針灸美容專案，由具深厚中醫美容臨床經驗的李文韶醫師領軍，融合傳統經絡針灸與美容肌理概念，提供民眾一項兼顧自然美容與體質調理的全新醫美選擇。

李文韶醫師表示，針灸美容的施針效果不只顯現在臉部，其他身體部位如肢體不協調導致的長短腳、頭痛、膝關節疼痛等病症，都有透過針灸於臉部施針，進而達到改善的良好回饋個案。

針灸美容主打不侵入、不填充，透過粗度僅接近髮絲、約為一般針灸用針一半的細針，溫和刺激穴位與經絡，緊緻肌膚、改善眼周細紋、抬頭紋、法令紋，達到自然拉提的效果，也沒有術後恢復期的問題。針灸美容不只是「養顏」，更具有輔助調理體質、改善不適症狀的雙重效果。

卓瑩祥院長表示，中醫與西醫相輔相成，中醫可以緩解許多西醫治療與西藥帶來的副作用，針灸美容在延緩老化、活化肌膚等更有卓越的表現。美容與健康是現代人高度重視的兩大議題，而美容針灸正是將兩者完美結合的醫療服務。透過中醫整體調理的觀點，不只改善外在氣色，更兼顧身體內在平衡，達到養生與美顏並行、內外兼具的理想狀態。

中醫部杜逸龍主任表示，若瑟醫院中醫部不只推出全新針灸美容專案，也釋出全新醫療空間及更多診療床位，提供就醫民眾更舒適的環境，目前已有不少民眾主動諮詢與關注，顯示天然、安全的醫美療程，正逐漸成為新世代的主流選擇。

▲李文韶醫師簡報。(記者劉春生攝)

▲卓瑩祥院長致詞。(記者劉春生攝)