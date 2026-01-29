天然頭髮養護禮盒推薦品牌ianna伊恩娜
【商家指南推廣專題】
您正在尋找能以天然植萃呵護頭皮與秀髮，同時關注環境永續的美妝品牌嗎？今天的天然頭髮養護禮盒推薦專題將要帶您認識品牌「ianna伊恩娜」，他們專注於天然植萃，以台灣原生植物為基礎打造頭皮與髮絲養護產品，致力於平衡人與自然的關係。若您對這個品牌的理念和產品感興趣，那就千萬不能錯過今天的天然頭髮養護禮盒推薦專題，本文將為您詳細介紹他們的故事。
天然頭髮養護禮盒推薦品牌「ianna伊恩娜」的創辦人曾任職於醫院及航空業，然而為了照顧家庭和孩子，她告別職場、成為全職媽媽，全心專注於家庭長達16年，然而，隨著孩子日漸長大成人，愛護家人同時不忘照顧自己的她也重新審視人生，並決定開啟事業新篇章，希望在人生的每個階段都能夠有不一樣的收穫。她以兒子的「IAN」和女兒的「ANNA」相結合，用「IANNA」作為品牌名稱，印記以家庭為出發踏入創業的人生階段。
「ianna伊恩娜」從2023年便開始籌備產品開發，與熱愛大自然的天然物科研團隊、生醫公司和擁有本土綠色憑證的美妝原料廠合作，積極利用農業廢棄物和殘餘作物為原料，保留其中的生物活性，取代市面上常見的化工成分，並用心設計包裝，打造符合ESG環保與永續精神的優質產品，共同為地球盡一份心力。如「水之輕奢」頭皮與護髮精華產品系列正是伊恩娜的代表之作，以下是產品的詳細介紹：
水之輕奢頭皮精華：專注於頭皮健康，幫助放鬆頭皮、緩解疲勞、調理頭皮平衡，強健髮根，並預防異味及汗臭。
水之輕奢髮護精華：滋潤髮絲，修護受損髮質，補充水分，讓秀髮柔順閃耀，同時帶來淡雅迷人的香氣。
「ianna伊恩娜」適合各年齡層並鎖定青少年、上班族、家庭主婦以及運動族群等，尤其是注重頭皮健康並追求高品質產品的消費者。他們希望透過線上平台節省銷售成本，為消費者提供價格親民的護髮選擇，在日常生活中隨時散發迷人魅力，重拾秀髮健康光澤。
創辦人強調，頭皮皮膚嬌嫩，皮脂腺、汗水腺等毛囊數量比身體其他部位來得更多，頭皮護理會從根本上影響頭髮生長，若有相關問題，必須即時呵護才能達成最佳效果。同時喜歡香氛的她，相信香味可以影響及調劑心理及情緒，原因在於人的嗅覺系統與大腦的情感和記憶中心緊密相連。科學證實香氣不只好聞，還能提振心理情緒，是經由嗅覺作用在大腦的魔法！創辦人就是要將淡雅的香味和產品結合，讓養護的同時提升香氛帶來的優雅及好心情。若您對本次天然頭髮養護禮盒推薦專題為您介紹的「ianna伊恩娜」感興趣，不妨點擊下方連結，立即聯繫他們了解更多優惠資訊。本專題在此將最用心的天然頭髮養護禮盒推薦給您。
更多天然頭髮養護禮盒推薦資訊請洽以下連結：
店家品牌名：ianna伊恩娜
官網：http://www.iannalife.com/
Facebook：https://rink.cc/mw4k6
Instagram：https://rink.cc/g5k76
樂天賣場：https://rink.cc/5y75p
以上資訊由ianna伊恩娜提供
